Euro
7.69
Dolar
6.86
BIST 100
114,235.10
Altın
1,731.91
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Avrupa borsaları yükselişle açıldı

Avrupa borsaları, haftanın son işlem gününe alıcılı başladı.

Zeynep Kahveci   | 19.06.2020
Avrupa borsaları yükselişle açıldı

İstanbul

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,6 değer kazanarak 366 puanda, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,5 artarak 12.343 puanda seyrediyor.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,4 yükselişle 6.249 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,9 primle 7.456 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,8 kazançla 4.998 puan ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,7 artışla 19.629 puan oldu.

Avro/dolar paritesi 1,1220 ve sterlin/dolar paritesi 1,2440 seviyelerinden işlem görüyor.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ikinci dalgaya ilişkin endişelerin devam ettiğini belirterek dün İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) varlık alım programını 645 milyar sterlinden 725 milyar sterline yükseltmesinin ardından pay piyasalarının pozitif seyrettiğini ifade etti.

Bugün Avrupa tarafında veri gündeminin zayıf olduğunu kaydeden analistler, ABD'de cari işlemler dengesinin takip edileceğini söyledi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'nin solunum cihazları Brezilya'da can oluyor
Hindistan'da 24 saatte 13 bin 586 Kovid-19 vakası görüldü
Brezilya'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 1238 kişi hayatını kaybetti
Meksika'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 667 kişi öldü
Nijerya'da Kovid-19 vaka sayısı 18 bini aştı

Benzer haberler

Avrupa borsaları yükselişle açıldı

Avrupa borsaları yükselişle açıldı

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa rekor işlem hacmiyle 112.000 puanı aştı

Yurt dışında yerleşikler 49,9 milyon dolarlık hisse senedi aldı

Yurt dışında yerleşikler 49,9 milyon dolarlık hisse senedi aldı
Bankacılık sektörünün kredi hacmi arttı

Bankacılık sektörünün kredi hacmi arttı

TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 2 milyar lira verdi

TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 2 milyar lira verdi