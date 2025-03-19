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Ekonomi

Avro Bölgesi'nde yıllık enflasyon şubatta yavaşladı

Avro Bölgesi'nde Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), şubat ayında yıllık bazda yüzde 2,3'e geriledi.

Ata Ufuk Şeker  | 19.03.2025 - Güncelleme : 19.03.2025
Avro Bölgesi'nde yıllık enflasyon şubatta yavaşladı

Brüksel

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avro Bölgesi ve Avrupa Birliği'nin (AB) şubat ayı nihai enflasyon verilerini yayınladı.

Verilere göre, Avro Bölgesi'nde ocakta yüzde 2,5 olan yıllık enflasyon şubatta yüzde 2,3'e indi. TÜFE, şubatta aylık bazda yüzde 0,4 arttı.

Avro Bölgesi'nde çekirdek enflasyon ise şubatta yıllık yüzde 2,6, aylık yüzde 0,5 seviyesinde ölçüldü.

Böylece, şubat ayında Avro Bölgesi enflasyon oranı Avrupa Merkez Bankasının (ECB) hedefi olan yüzde 2 seviyesini aştı.

Avro Bölgesi'nde şubatta enflasyonun ana bileşenlerine bakıldığında, en yüksek yıllık enflasyon yüzde 1,66 ile hizmetlerde gerçekleşti. Hizmetleri, yüzde 0,52 ile gıda, alkol ve tütün ürünleri, yüzde 0,14 ile enerji dışı sanayi ürünleri ve yüzde 0,01 ile enerji ürünleri izledi.

AB'de de ocakta yüzde 2,8 olan yıllık enflasyon, şubatta yüzde 2,7'ye geriledi. AB'de TÜFE şubatta aylık yüzde 0,4 arttı.

AB uyumlu verilere göre, şubatta enflasyonun yıllık bazda en yüksek gerçekleştiği ülkeler yüzde 5,7 ile Macaristan, yüzde 5,2 ile Romanya ve yüzde 5,1 ile Estonya olarak belirlendi.

Şubatta yıllık enflasyon Almanya'da yüzde 2,6, Fransa'da yüzde 0,9, İtalya'da yüzde 1,7 ve İspanya'da yüzde 2,9 seviyesinde ölçüldü.

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