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Ekonomi

Avro Bölgesi'nde yıllık enflasyon martta yüzde 6,9 oldu

Avro Bölgesi'nde Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) martta aylık yüzde 0,9 ve yıllık yüzde 6,9 yükseldi.

Ata Ufuk Şeker  | 31.03.2023 - Güncelleme : 31.03.2023
Avro Bölgesi'nde yıllık enflasyon martta yüzde 6,9 oldu Fotoğraf: Abdulhamid Hoşbaş/AA

Brüksel

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avro Bölgesi'nin mart ayına ilişkin enflasyon öncü verilerini yayımladı.

Buna göre, Avro Bölgesi'nde şubatta yüzde 8,5 olan yıllık enflasyon, martta yüzde 6,9 seviyesinde belirlendi. Piyasa beklentileri, Avro Bölgesi'nde yıllık enflasyonun martta yüzde 7,1 olması yönündeydi.

Avro Bölgesi'nde TÜFE, martta bir önceki aya göre de yüzde 0,9 arttı.

Enflasyonun ana bileşenlerine bakıldığında, en yüksek yıllık enflasyon yüzde 15,4 ile gıda, alkol ve tütün ürünlerinde gerçekleşti. Gıdayı, yüzde 6,6 ile enerji dışı sanayi ürünleri ve yüzde 5 ile hizmetler izlerken enerji ürünleri yüzde 0,9 geriledi.

AB uyumlu verilere göre enflasyon, mart ayında Letonya'da yüzde 17,3, Estonya'da yüzde 15,6, Litvanya'da yüzde 15,2, Slovakya'da yüzde 14,8, Hırvatistan'da yüzde 10,5, Slovenya’da yüzde 10,4, Avusturya'da yüzde 9,2, İtalya'da yüzde 8,2, Portekiz'de yüzde 8, Almanya'da yüzde 7,8, İrlanda ve Malta’da yüzde 7, Finlandiya'da yüzde 6,8, Fransa'da yüzde 6,6, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde yüzde 6, Yunanistan'da yüzde 5,4, Belçika'da yüzde 4,9, Hollanda'da yüzde 4,5, İspanya’da yüzde 3,1, ve Lüksemburg’da yüzde 3 seviyesinde tespit edildi.

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