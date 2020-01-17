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Ekonomi

Avro Bölgesi'nde yıllık enflasyon artıyor

Avro Bölgesi'nde kasımda yüzde 1 olan yıllık enflasyon, aralıkta yüzde 1,3'e ulaştı.

Ata Ufuk Şeker   | 17.01.2020
Avro Bölgesi'nde yıllık enflasyon artıyor

Brüksel

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Avro Bölgesi'nin aralık ayı yıllık enflasyon verilerini yayımladı.

Buna göre, Avro Bölgesi'nde kasımda yüzde 1 olan yıllık enflasyon, aralıkta yüzde 1,3'e ulaştı. AB'de ise kasımda yüzde 1,3 olan yıllık enflasyon, aralıkta yüzde 1,6 olarak ölçüldü.

AB üyesi ülkeler arasında aralıkta en yüksek enflasyon yüzde 4,1 ile Macaristan, yüzde 4 ile Romanya, yüzde 3,2 ile Slovakya ve Çekya'da gerçekleşti.

Söz konusu dönemde en düşük enflasyon, yüzde 0,4 ile Portekiz ve yüzde 0,5 ile İtalya’da belirlendi.

Enflasyon oranı, aralıkta Almanya’da yüzde 1,5, Fransa'da yüzde 1,6, İngiltere'de yüzde 1,3 ve İspanya'da yüzde 0,8 oldu.

Bu arada, Avro Bölgesi'nde para politikasını yürütmekten sorumlu olan Avrupa Merkez Bankası (ECB), bölgede fiyat istikrarını sağlamak için yüzde 2'nin hemen altında ancak yüzde 2'ye yakın seviyede enflasyon hedefliyor.

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