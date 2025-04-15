Avro Bölgesi'nde yatırımcı güveni nisanda çakıldı
Avro Bölgesi'nde yatırımcı güveni, nisan ayında ABD'nin ticaret politikasındaki değişim ve tarifeler nedeniyle sert düştü.
Brüksel
Almanya merkezli Avrupa Ekonomik Araştırmalar Merkezi (ZEW), kurumsal yatırımcı ve piyasa uzmanlarının gelecek döneme ilişkin beklentilerini ölçen ZEW Ekonomik Güven Endeksi'nin nisan ayı sonuçlarını açıkladı.
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Buna göre, Avro Bölgesi'nde martta 39,8 puan olan ZEW Ekonomik Güven Endeksi, nisanda eksi 18,5 puana indi. Böylece, endeks bir önceki aya kıyasla 58,3 puan düştü.
Piyasa beklentileri, endeksin 13,2 puan seviyesinde olması yönündeydi.
Endeksteki sert düşüş, ABD'nin ticaret politikasındaki değişiklikler ve uygulamaya başladığı tarifelerin Avro Bölgesine ilişkin beklentileri olumsuz etkilemesinden kaynaklandı.
Öte yandan, Avro Bölgesi mevcut ekonomik durum endeksi de 5,7 puan gerileyerek eksi 50,9 oldu.
Bu dönemde, Almanya'da yatırımcı güveni de Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başlamasından bu yana en sert düşüşü gösterdi.
Almanya'da ZEW Ekonomik Güven Endeksi, nisanda önceki aya kıyasla 65,6 puan azalarak, eksi 14'e geriledi. Piyasa beklentisi, endeksin nisanda 10,6 olması yönündeydi.
Almanya'da Mevcut Durum Endeksi ise nisanda geçen aya kıyasla 6,4 puan artarak eksi 81,2 puana yükseldi.
Sanayi üretimi şubatta yükseldi
Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi, şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 1,1 arttı.
Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Avro Bölgesi'nin şubat ayı mevsimsellikten arındırılmış sanayi üretimi verilerini açıkladı.
Buna göre, Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi, şubatta ocak ayına göre yüzde 1,1, geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 1,2 yükseldi.
AB'de sanayi üretimi, şubatta aylık bazda yüzde 1, yıllık bazda yüzde 0,6 arttı.
Şubatta AB ülkeleri arasında aylık bazda sanayi üretiminde en fazla artış, yüzde 10,8 ile İrlanda'da, yüzde 7,4 ile Belçika'da ve yüzde 6,3 ile Lüksemburg'da oldu.
En fazla düşüş ise yüzde 3,9 ile Hırvatistan'da, yüzde 3,6 ile Yunanistan'da ve yüzde 2,1 ile Romanya'da gerçekleşti.
Sanayi üretiminde yıllık bazda en fazla artış yüzde 38,8 ile İrlanda'da, yüzde 9,1 ile Litvanya'da ve yüzde 6,6 ile Lüksemburg'da ölçüldü.
En fazla düşüş ise yüzde 8 ile Macaristan'da, yüzde 4,7 ile Bulgaristan'da ve yüzde 3,7 ile Almanya'da belirlendi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.