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Ekonomi

Avro Bölgesi'nde üretici fiyatları nisanda arttı

Avro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), nisanda yıllık bazda yüzde 1 yükseldi.

Ata Ufuk Şeker  | 05.06.2023 - Güncelleme : 05.06.2023
Avro Bölgesi'nde üretici fiyatları nisanda arttı

Brüksel

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Avro Bölgesi'nin nisan ayı ÜFE verilerini yayımladı.

Verilere göre, AB'de ÜFE, nisanda bir önceki aya kıyasla yüzde 2,9 gerilerken, 2022'nin nisan ayına göre yüzde 2,3 yükseldi.

Avro Bölgesi'nde ise ÜFE, nisanda aylık bazda yüzde 3,2 düşerken, yıllık bazda yüzde 1 artış kaydetti.

Piyasa beklentileri Avro Bölgesi'nde ÜFE'nin aylık yüzde 3,1 düşeceği, yıllık bazda ise yüzde 5,9 artacağı yönündeydi.

Avro Bölgesi'nde yıllık ÜFE beklentilerin altında gerçekleşti.

Söz konusu dönemde Avro Bölgesi'nde yıllık bazda üretici fiyatları dayanıksız tüketim mallarında yüzde 10,9 artış gösterdi.

AB ülkeleri arasında ÜFE, nisanda yıllık bazda en fazla yüzde 41,7 ile Macaristan'da, yüzde 22,7 ile Letonya'da ve yüzde 18,2 ile Slovakya'da yükseldi.

Yıllık ÜFE artışı, Almanya'da yüzde 4,8 ve Fransa'da yüzde 7 oldu.

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