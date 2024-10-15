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Ekonomi

Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi ağustosta arttı

Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi, ağustosta bir önceki aya göre yüzde 1,8 yükseldi.

Ata Ufuk Şeker  | 15.10.2024 - Güncelleme : 15.10.2024
Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi ağustosta arttı

Brüksel

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Avro Bölgesi'nin ağustos ayı mevsimsellikten arındırılmış sanayi üretimi verilerini açıkladı.

Buna göre, Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi, ağustosta temmuz ayına göre yüzde 1,8, geçen yılın aynı dönemine göre de yüzde 0,1 artış gösterdi.

Piyasa beklentileri, Avro Bölgesi sanayi üretiminin aylık yüzde 1,8 artacağı, yıllık yüzde 1 azalacağı yönündeydi.

AB'de ise sanayi üretimi, ağustosta aylık bazda yüzde 1,3, yıllık bazda yüzde 0,2 yükseldi.

Ağustosta AB ülkeleri arasında aylık bazda sanayi üretiminde en fazla artış, yüzde 4,5 ile İrlanda'da, yüzde 3,3 ile Almanya ve Litvanya'da ve yüzde 2,7 ile de Malta'da oldu. En fazla düşüş ise yüzde 9,2 ile Lüksemburg'da yüzde 4,6 ile Hırvatistan'da, yüzde 4,5 ile Danimarka'da gerçekleşti.

Sanayi üretiminde yıllık bazda en fazla artış yüzde 15,8 ile İrlanda'da, yüzde 10,7 ile Danimarka'da yüzde 7,2 ile Slovenya'da ölçüldü. En fazla düşüş ise yüzde 11,7 ile Lüksemburg'da, yüzde 6 ile Estonya'da ve yüzde 4,2 ile Macaristan'da belirlendi.

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