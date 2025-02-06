Dolar
35.90
Euro
37.29
Altın
2,860.77
ETH/USDT
2,825.10
BTC/USDT
98,916.00
BIST 100
9,838.55
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Antalya’nın Konyaaltı ilçesi Tünektepe eteklerindeki ormanlık alanda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor Antalya'nın Konyaaltı ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
logo
Ekonomi

Avro Bölgesi'nde perakende satışlar aralıkta geriledi

Avro Bölgesi'nde perakende satışlar, 2024 Aralık'ta bir önceki aya göre yüzde 0,2 düştü.

Ata Ufuk Şeker  | 06.02.2025 - Güncelleme : 06.02.2025
Avro Bölgesi'nde perakende satışlar aralıkta geriledi

Brüksel

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Avro Bölgesi'nin 2024 Aralık ayına ilişkin perakende satış verilerini yayımladı.

Verilere göre, AB'de perakende satışlar, aralıkta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,3 düşerken, yıllık bazda yüzde 2 artış gösterdi.

Avro Bölgesi'nde ise perakende satışlar aralıkta aylık bazda yüzde 0,2 azalırken, yıllık bazda yüzde 1,9 yükseldi.

Aylık bazda perakende satışlarda en fazla düşüş yüzde 2,2 ile Slovenya'da, yüzde 1,6 ile Almanya'da, yüzde 1,5 ile Polonya'da oldu. En fazla artış ise yüzde 8,2 ile Slovakya'da, yüzde 2,1 ile Finlandiya'da, yüzde 1,4 ile İspanya'da ölçüldü.

Aralıkta yıllık bazda perakende satışların en fazla düştüğü ülkeler yüzde 3,1 ile Slovenya, yüzde 2,4 ile Belçika ve yüzde 0,5 ile Polonya olurken, en fazla arttığı ülkeler ise yüzde 10 ile Slovakya, yüzde 8,7 ile Litvanya, yüzde 8,4 ile Lüksemburg olarak belirlendi.

Öte yandan, 2024'te perakende satışın ortalama seviyesi bir önceki yıla kıyasla Avro Bölgesi'nde yüzde 1, AB'de ise yüzde 1,3 arttı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türk askerinin Aden Körfezi'ndeki görev süresinin bir yıl daha uzatılmasına dair karar Resmi Gazete'de
Ege Denizi'ndeki sismik hareketlilik volkanik faaliyete neden olmaksızın aylarca sürebilir
Fatih'te bir restoranda başlayıp yandaki binalara sıçrayan yangına müdahale ediliyor
Bakanlar Güler, Bayraktar ve Bolat'tan Hatay'da deprem mezarlığına ziyaret
Depremde hayatını kaybeden AA muhabiri Burak Milli, mezarı başında anıldı

Benzer haberler

Avro Bölgesi'nde perakende satışlar aralıkta geriledi

Avro Bölgesi'nde perakende satışlar aralıkta geriledi

Avrupa'da 10 ülke Azerbaycan gazıyla ısınıyor

AB, 33'üncü yıl dönümüne sorunlarla giriyor

Geçen ay "en sıcak ocak" olarak kayıtlara geçti

Geçen ay "en sıcak ocak" olarak kayıtlara geçti
AB, Çin'den ucuz alışverişe karşı önlem almaya hazırlanıyor

AB, Çin'den ucuz alışverişe karşı önlem almaya hazırlanıyor
Avro Bölgesi'nde üretici fiyatları aralıkta yükseldi

Avro Bölgesi'nde üretici fiyatları aralıkta yükseldi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet