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Ekonomi

Avro Bölgesi'nde perakende satışlar ağustosta düştü

Avro Bölgesi'nde perakende satışlar, ağustosta bir önceki aya göre yüzde 0,3 geriledi.

Ata Ufuk Şeker   | 06.10.2022
Avro Bölgesi'nde perakende satışlar ağustosta düştü

Brüksel

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Avro Bölgesi'nin ağustos ayına ilişkin perakende satış verilerini yayımladı.

Buna göre, AB'de perakende satışlar, ağustosta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,2, geçen yılın aynı dönemine göre de yüzde 1,3 azaldı.

Avro Bölgesi'nde de perakende satışlar ağustos ayında temmuz ayına kıyasla yüzde 0,3, geçen yılın aynı dönemine göre de yüzde 2 düştü.

AB ülkeleri arasında ağustosta bir önceki aya kıyasla perakende satışlarda en fazla düşüş yüzde 2,2 ile Hollanda'da, yüzde 1,3 ile Almanya'da ve yüzde 1,1 ile Malta'da oldu. En fazla yükseliş ise yüzde 7 ile Slovenya'da, yüzde 3,8 ile Lüksemburg'da ve yüzde 3,5 ile de İrlanda'da belirlendi.

Perakende satışlar, yıllık bazda Danimarka'da yüzde 6, Hollanda'da yüzde 5,8 ve Finlandiya'da yüzde 4,7 geriledi. Slovenya'da yüzde 31,8 ve Polonya'da yüzde 8 arttı.

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