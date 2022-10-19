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Ekonomi

Avro Bölgesi'nde enflasyon eylülde zirve yaptı

Avro Bölgesi'nde, eylülde yıllık enflasyon enerji fiyatlarındaki artışın da etkisiyle yüzde 9,9'a çıkarak kayıtlardaki en yüksek seviyeye ulaştı.

Ata Ufuk Şeker   | 19.10.2022
Avro Bölgesi'nde enflasyon eylülde zirve yaptı

Brüksel

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avro Bölgesi ve Avrupa Birliği'nin (AB) eylül ayına ilişkin yıllık enflasyon nihai verilerini yayımladı.

Verilere göre, Avro Bölgesi'nde ağustosta yüzde 9,1 olan yıllık enflasyon, eylülde yüzde 9,9'a yükselerek rekor kırdı.

Avro Bölgesi enflasyon kayıtları 1997 yılından itibaren tutulmaya başlandı. Böylece Avro Bölgesi'nde eylül ayında enflasyon, verilerin Eurostat tarafından toplandığı son 25 yıldan beri ölçülen en yüksek seviyede belirlendi.

AB'de de ağustos ayında yüzde 10,1 olan yıllık enflasyon, eylülde yüzde 10,9 oldu. Böylece, AB'de çift haneli enflasyon ölçüldü.

Enflasyon, geçen yılın eylül ayında Avro Bölgesi'nde yüzde 3,4, AB'de ise yüzde 3,6 seviyesindeydi.

Avro Bölgesi'nde öncü verilerde eylül ayı enflasyon oranı yüzde 10 olarak belirlenmişti.

Avro Bölgesi'nde eylül ayındaki enflasyon artışına en fazla etkiyi enerji yaptı.

Enflasyonun yüzde 4,19'u enerji, yüzde 2,47'si gıda, alkol ve tütün ürünleri, yüzde 1,8'i hizmetler ve yüzde 1,47'si enerji dışı sanayi ürünlerinden kaynaklandı.

Enflasyon, eylül ayında Estonya'da yüzde 24,1, Litvanya'da yüzde 22,5, Letonya'da yüzde 22, Macaristan'da yüzde 20,7, Çekya'da yüzde 17,8, Hollanda'da yüzde 17,1, Polonya'da yüzde 15,7, Bulgaristan'da yüzde 15,6, Slovakya'da yüzde 13,6, Romanya'da yüzde 13,4, Hırvatistan'da yüzde 12,6, Yunanistan ve Belçika'da yüzde 12,1, Danimarka'da yüzde 11,1, Almanya ve Avusturya'da yüzde 10,9, Slovenya'da yüzde 10,6 ve İsveç'te yüzde 10,3 seviyesinde ölçüldü.

Böylece, AB üyesi 18 ülkede enflasyon çift haneye çıktı.

Bu oran, Portekiz'de yüzde 9,8, İtalya'da yüzde 9,4, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ve İspanya'da yüzde 9, Lüksemburg'da yüzde 8,8, İrlanda'da yüzde 8,6, Finlandiya'da yüzde 8,4, Malta'da yüzde 7,4 ve Fransa'da yüzde 6,2 oldu.

Geçen aylarda da zirve yapan enflasyon, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) yüzde 2'lik hedefinin üzerinde seyrediyor.

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