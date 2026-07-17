ABD'nin Texas eyaletinde selde ölenlerin sayısı 2'ye yükseldi

Texas Valisi Greg Abbott, arama kurtarma ekiplerinin yolda mahsur kalan sürücüler ile evlerinde bulunan kişilere bot ve helikopterlerle ulaştığını, 200'den fazla kişiyi kurtardığını söyledi.

Selde 2 kişinin yaşamını yitirdiğini belirten Abbott, bunlardan birinin Uvalde bölgesi yakınlarında araç kullanırken sele kapıldığını, diğerinin ise Kerr bölgesinde hayatını kaybettiğini ifade etti.

Abbott, selden en fazla etkilenen bölgelerde cuma gününe kadar yağışların süreceğini ve tehlikenin henüz geçmediğini vurgulayarak, bazı nehirlerdeki su seviyesinin tarihi düzeylere ulaşmasının beklendiğini kaydetti.

Geçen yıl bölgede meydana gelen yıkıcı sel felaketini hatırlatan Abbott, bunun nehir kenarında veya yakınında yaşayanlar için bir uyarı olduğunu, kimsenin rehavete kapılmaması gerektiğini söyledi.

Texas'ta 4 Temmuz 2025'te aniden başlayan şiddetli yağış sonucu Kerr bölgesindeki Guadalupe Nehri taşarak sele yol açmış, 135 kişi hayatını kaybetmişti.