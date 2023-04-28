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Ekonomi

Avro Bölgesi ilk çeyrekte yüzde 0,1 büyüdü

Avro Bölgesi ekonomisi, bu yılın ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,1 büyüme kaydetti.

Ata Ufuk Şeker  | 28.04.2023 - Güncelleme : 28.04.2023
Avro Bölgesi ilk çeyrekte yüzde 0,1 büyüdü

Brüksel

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Avro Bölgesi'nin 2023 yılı birinci çeyrek büyüme oranlarına ilişkin öncü verileri yayımladı.

Buna göre, 19 üyeli Avro Bölgesi'nde mevsimsellikten arındırılmış Gayrisafi Yurt içi Hasıla (GSYH), 2023'ün ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,1 arttı.

Avro Bölgesi'nde GSYH, yılın birinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre de yüzde 1,3 yükseldi.

Piyasa beklentileri çeyrek bazda yüzde 0,2, yıllık bazda da yüzde 1,4 büyümeydi. Böylece, son veriler piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.

AB'de mevsimsellikten arındırılmış GSYH, yılın ilk çeyreğinde önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,3, geçen yılın aynı dönemine göre de yüzde 1,3 artış gösterdi.

GSYH, ilk çeyrekte önceki çeyreğe kıyasla İrlanda'da yüzde 2,7, Avusturya'da yüzde 0,3 azaldı. Almanya'da sabit kalan GSYH, Fransa'da yüzde 0,2 İtalya ve İspanya'da yüzde 0,5 arttı.

Söz konusu oran geçen yılın aynı dönemine kıyasla ise Almanya'da yüzde 0,1 azalırken, Fransa'da yüzde 0,8, İtalya'da yüzde 1,8 ve İspanya'da yüzde 3,8 yükseldi.

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