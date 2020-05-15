Avro Bölgesi 1. çeyrekte yüzde 3,8 küçüldü
Avro Bölgesi ekonomisi, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle bu yılın ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 3,8 küçüldü.
Brüksel
Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Avro Bölgesi'nin 2020 yılı 1'inci çeyrek büyüme verilerini yayımladı.
Buna göre, 19 üyeli Avro Bölgesi'nde mevsimsellikten arındırılmış GSYH, 2020'nin ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 3,8, 2019'un aynı dönemine göre de yüzde 3,2 azaldı.
AB'de ise mevsimsellikten arındırılmış GSYH, bu yılın ilk çeyreğinde önceki çeyreğe kıyasla yüzde 3,3, 2019'un ilk çeyreğine göre de yüzde 2,6 düştü.
AB'de istihdam 1. çeyrekte yüzde 0,2 düştü
Öte yandan Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), 19 üyeli Avro Bölgesi'nin ve 27 üyeli AB'nin 2020 yılı 1'inci çeyrek mevsimsellikten arındırılmış istihdam verilerini yayınladı.
Buna göre, Avro Bölgesi'nde istihdam yılın 1'inci çeyreğinde önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,2 düştü. İstihdam, 2019'un 1'inci çeyreğine kıyasla da yüzde 0,3 artış gösterdi.
27 üye ülkeden oluşan AB'de de mevsimsellikten arındırılmış istihdam, 1'inci çeyrekte önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,2 gerilerken, geçen yılın aynı çeyreğine kıyasla yüzde 0,3 arttı.
Alman ekonomisinde birinci çeyrekte yüzde 2,2 küçülme
Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), ilk çeyreğe ait Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) verilerini yayınladı. Buna göre ülkede, söz konusu dönemde mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH), piyasa beklentilerine paralel şekilde, bir önceki çeyreğe kıyasla yatırımların ve hane halkı tüketimin düşmesiyle yüzde 2,2 küçüldü.
Destatis, “Korona salgını Alman ekonomisini sert vurdu. Koronavirüsün yayılması ocak ve şubat aylarında ekonomik performans üzerinde önemli bir etkisi olmamasına rağmen, pandeminin etkisi 2020'nin ilk çeyreği için ciddi.” ifadesini kullandı.
Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ülkede ekonomik üretiminin mart ve nisan aylarında çöküş gösterdiği belirtilerek, “Korona salgınının ekonomik etkisi resesyonu tetikledi.” ifadesi kullanıldı.
ING Almanya Başekonomisti Carsten Brzeski, konuya ilişkin değerlendirmesinde, birinci çeyrekte inşaat sektörü ve kamu harcamalarının büyümeye olumlu katkı yaptığını, aynı dönemde hanehalkı tüketimi, yatırımlar ve ihracatın düştüğünü kaydetti.
Brzeski, “İkinci çeyrek daha korkunç olacak” ifadesi kullanarak, “Virüsün yayılmasını önlemek için alınan tedbirlerin kaldırılmasının zamanlaması ve Alman hükümetinin büyük mali desteği (ülkenin GSYH'sının yüzde 30'undan fazlası), Alman ekonomisinin krizden diğer ülkelerin çoğundan daha erken ve daha güçlü çıkabileceği görüşünü destekliyor.” değerlendirmesinde bulundu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.