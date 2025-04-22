Dolar
38.26
Euro
43.99
Altın
3,457.46
ETH/USDT
1,618.60
BTC/USDT
88,500.00
BIST 100
9,353.25
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Genel Kurul’da “TBMM Çocuk Özel Oturumu”na başkanlık ediyor
logo
Ekonomi

Av sezonunda hamsi ihracatındaki gelir 9 milyon doları aştı

Türkiye'nin hamsi ihracatı 1 Eylül 2024'te başlayıp 15 Nisan 2025'te sona eren av sezonunda 9 milyon 171 bin 538 dolara ulaştı.

Meltem Yılmaz Karakurum  | 22.04.2025 - Güncelleme : 22.04.2025
Av sezonunda hamsi ihracatındaki gelir 9 milyon doları aştı

Trabzon

AA muhabirinin Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerinden yaptığı derlemeye göre, av sezonunda Türkiye'den 20 ülkeye 2 bin 606 ton hamsi satıldı, 9 milyon 171 bin 538 dolar kazanç sağlandı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

En fazla hamsi ihraç edilen 3 ülke, Belçika, Fransa ve Almanya oldu. Türkiye'den Belçika'ya bu sezon 2 milyon 783 bin 30 dolarlık, Fransa'ya 2 milyon 615 bin 636 dolarlık, Almanya'ya 1 milyon 139 bin 164 dolarlık hamsi ihraç edildi.

"Kaliteyi artırmaya yönelik çalışmalarımız devam ediyor"

DKİB Su Ürünleri Sektör Komitesi Başkan Yardımcısı İlker Yıldırım, AA muhabirine, hamsinin ülkenin ve bölgenin önemli su ürünlerinden biri olduğunu söyledi.

Karadeniz'de hamsinin hem ekonomik hem de kültürel açıdan büyük öneme sahip olduğunu belirten Yıldırım, bu kapsamda da hamsi ihracatından elde edilen gelirin sektör adına sevindirici olduğunu ifade etti.

Yıldırım, hamsinin başta Avrupa ülkeleri olmak üzere geniş bir coğrafyada tüketildiğini ifade ederek, "Belçika, Fransa ve Almanya gibi ülkeler Türk hamsisine büyük ilgi gösteriyor. Özellikle Belçika'ya yapılan ihracatın 2,7 milyon doları aşması, bu pazardaki yerimizin güçlendiğini gösteriyor. Bu talebi karşılamak ve sürdürülebilirliği sağlamak adına hem avcılıkta hem de işleme teknolojilerinde kaliteyi artırmaya yönelik çalışmalarımız devam ediyor." diye konuştu.

Su ürünleri ihracatının artarak devam etmesi için sektör paydaşlarının birlikte hareket etmesinin önemini vurgulayan Yıldırım, "Amacımız, Türk hamsisini dünya pazarlarında daha da bilinir kılmak ve su ürünleri ihracat potansiyelimizi daha da artırmak. Bu doğrultuda ihracat pazarlarımızı çeşitlendirmek için çalışmalarımıza devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Eşine "çingene" diyen koca, boşanma davasında kusurlu bulundu
"Yenidoğan çetesi" davasının dördüncü duruşması devam ediyor
Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Akgün, Azerbaycan'la ilişkileri değerlendirdi
Çocukların isteklerinin çözüm adresi KDK oldu
Küçükçekmece'de atık suların karıştığı dereden yayılan kötü koku çevreye rahatsızlık veriyor

Benzer haberler

Eşine "çingene" diyen koca, boşanma davasında kusurlu bulundu

Eşine "çingene" diyen koca, boşanma davasında kusurlu bulundu

Av sezonunda hamsi ihracatındaki gelir 9 milyon doları aştı

"Yenidoğan çetesi" davasının dördüncü duruşması devam ediyor

Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Akgün, Azerbaycan'la ilişkileri değerlendirdi

Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Akgün, Azerbaycan'la ilişkileri değerlendirdi
Televizyonlarda anomalinin normalleştirilmesi: Temsiller gerçeği ne kadar yansıtıyor?

Televizyonlarda anomalinin normalleştirilmesi: Temsiller gerçeği ne kadar yansıtıyor?
Türkiye'nin petrol arama faaliyetleri yurt dışında da devam ediyor

Türkiye'nin petrol arama faaliyetleri yurt dışında da devam ediyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet