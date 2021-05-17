Euro
10.12
Dolar
8.32
BIST 100
1,454.25
Altın
1,866.42
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

ATO Başkanı Baran: Destekler topluma refah olarak dönecek

ATO Yönetim Kurulu Başkanı Baran, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan hibe ve Nefes Kredisi adımlarının, tam kapanma sürecinde sıkıntı yaşayan girişimciler için çok önemli bir dayanak niteliği taşıdığını belirtti.

Cüneyt Kemal Özkök   | 17.05.2021
ATO Başkanı Baran: Destekler topluma refah olarak dönecek

Ankara

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın esnafa yönelik açıkladığı yeni destek paketini değerlendirdi.

Esnafa hibe desteğiyle, girişimcilerin kaynak ihtiyacını karşılamak üzere açıklanan adımların, Kovid-19 kısıtlamaları nedeniyle darboğazın eşiğine gelen reel sektör için yeni bir enerji olacağını dile getiren Baran, şunları kaydetti:

"Kapanma sürecinde hizmet sektörü çatısı altındaki işletmelerimiz tarifi güç sıkıntılar yaşadı. Bugün açıklanan destekler üyelerimiz için umut oldu. Temennimiz bu sürecin bir daha kapanma olmayacak şekilde devam etmesi ve tüm işletmelerimizin aktif olarak faaliyetlerini sürdürmesidir."

Baran, üyelerinin ihtiyaç duyduğu finansman desteği adımlarının atılacağı müjdesini veren Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfü Elvan’a ve Ticaret Bakanı Mehmet Muş’a teşekkürlerini bildirerek,"Ticari hayatın normalleşmesine ilişkin verilen tüm destekler, ekonomik hayatımızda yerini bulacak, topluma refah olarak geri dönecektir." diye konuştu.




Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kovid-19'la mücadele kapsamında 1 günde 431 bin 483 doz aşı yapıldı
BioNTech aşısı buzdolabında 1 ay saklanabiliyor
Türkiye'de 10 bin 174 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 223 kişi yaşamını yitirdi
Sanofi ve GSK’nın Kovid-19 aşı adayının Faz 2 sonuçları açıklandı
65 yaş ve üzerindeki 8 milyon kişiden 2 doz Kovid-19 aşısını yaptıranlar 'normal' hayata dönecek

Benzer haberler

İESOB Başkanı Mutlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı desteğin esnafa can suyu olacağını belirtti

İESOB Başkanı Mutlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı desteğin esnafa can suyu olacağını belirtti

ATO Başkanı Baran: Destekler topluma refah olarak dönecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Esnaf ve sanatkarımıza 4 milyar 622 milyon liralık kaynağı karşılıksız veriyoruz

İsrailli Yahudiler Bat Yam kentinde Filistinli bir sürücüyü linç etmeye çalıştı

İsrailli Yahudiler Bat Yam kentinde Filistinli bir sürücüyü linç etmeye çalıştı
TESK Genel Başkanı Palandöken: Market genelgesi ile fırsatçılığa son verildi

TESK Genel Başkanı Palandöken: Market genelgesi ile fırsatçılığa son verildi