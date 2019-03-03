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Ekonomi

ATO Başkanı Baran AA Ekonomi Masası'na konuk olacak

Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran, yarın AA Ekonomi Masası'nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunacak.

Arife Yıldız Ünal  | 03.03.2019
ATO Başkanı Baran AA Ekonomi Masası'na konuk olacak

Ankara

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, yarın Anadolu Ajansı (AA) Ekonomi Masası'na konuk olacak.

Baran, yarın saat 11.00'de başlayacak AA Ekonomi Masası toplantısında gündeme ilişkin soruları yanıtlayacak, son dönemdeki gelişmelerle ilgili değerlendirmelerde bulunacak.

Gürsel Baran'ın açıklamaları, AA Finans'ın internet sitesinden (www.aafinans.com) canlı izlenebilecek, Twitter hesabından (@aa_finans) da anlık takip edilebilecek.


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