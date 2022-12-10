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Ekonomi

Atama kararları Resmi Gazete'de

Bazı bakanlık, kurum ile kuruluşlara ilişkin atama ve görevden alma kararları, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Ayşe Böcüoğlu Bodur   | 10.12.2022
Atama kararları Resmi Gazete'de

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Ticaret Bakanlığında açıkta bulunan Personel Genel Müdürlüğüne Oğuzhan Efe atandı.

Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Mahmut Sami Şahin görevden alınarak yerine Murat Karakoyunlu getirildi.

Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığında açıkta bulunan başkan yardımcılığına Melih Kirişci'nin ataması yapıldı.

Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ Genel Müdür Yardımcısı Cengiz Sezer görevden alındı.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyesi Necdet Sümbül görevden alınarak, yerine Enes Çakmak atandı.

Hazine ve Maliye Bakanlığında açıkta bulunan Muhasebat Genel Müdür Yardımcılığına Ali Yılmaz, Risk Analizi Genel Müdür yardımcılıklarına Sümeyra Somuncuoğlu ve Muhammet Köşker, Kamu Finansmanı Genel Müdür Yardımcılığına Mete Saat, Kamu Sermayeli Kuruluş ve İşletmeler Genel Müdür yardımcılıklarına Erkan Tek ve Halil Yanık, Ekonomik Programlar ve Araştırmalar Genel Müdür Yardımcılığına Ali İbrahim Gür, Bilgi Teknolojileri Genel Müdür yardımcılıklarına Lütfi Alp Ergün, Arif Hakkı Batur ve Özlem Pakkan, Teftiş Başkan yardımcılıklarına Hazine ve Maliye Başmüfettişi Burak Tepe ve Hazine Başkontrolörü Selçuk Erdal Günay, Vergi Denetim Kurulu Başkan yardımcılıklarına vergi başmüfettişleri Sedat İçel, Metin Nicancı ve Nihat Etik, Hazine Kontrolörleri Kurulu Başkan yardımcılıklarına Hazine başkontrolörleri Murat Erinç Bayrakcı ve Okan Süler atandı.

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