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Ekonomi

ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı düştü

ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 2 azaldı.

Zeynep Beyza Kılıç   | 10.12.2022
ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı düştü

Ankara

Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı 3 Aralık - 9 Aralık haftasında önceki haftaya göre 2 düşerek 625'e indi.

ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı son bir yılda ise 154 artış gösterdi.

Perşembe gününü 76,15 dolardan kapatan Brent petrolün varili, cuma gününü 76,10 dolar seviyesinde tamamladı.

Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varili ise cuma gününü 71,50 dolar düzeyinde kapattı. WTI tipi ham petrol perşembe gününü 72,06 dolar seviyesinde tamamlamıştı.


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