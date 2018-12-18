Atak helikopterine Filipinler yolu açıldı

Fotoğraf/AA: Göksel Yıldırım

MANİLA - Göksel Yıldırım

Türkiye'nin tek seferdeki en büyük savunma sanayisi ihracatının gerçekleştirilmesini sağlayan Atak helikopteri, bu başarıya Filipinler'i eklemeye hazırlanıyor.

Türkiye ile Filipinler arasında Savunma Sanayisi İşbirliği Mutabakat Muhtırası imzalandı.

Villamore Hava Üssü'nde gerçekleştirilen törende, muhtıra metnine Filipinler Savunma Bakanlığı Genel Sekreteri Delfin Lorenzana ile Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir imza attı.

Söz konusu metnin imzalanmasıyla iki ülke arasında savunma sanayisi alanındaki iş birliğinin ve ürün satışının önü açılmış oldu

Demir, imza töreninin ardından Lorenzana'ya Atak helikopteri ve MİLGEM korveti, Filipinler Hava Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Ltgen Galileo Gerard Kintanar'a da Atak helikopteri maketi hediye etti. Törene, Atak helikopterinin üreticisi Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) Kurumsal Pazarlama ve İletişim Başkanı Tamer Özmen ve şirket yetkilileri de katıldı.

Filipinler hava filosunu Atak helikopteriyle güçlendirmek isterken, atılan imzalarla iki ülke arasında savunma sanayisi alanındaki iş birliği ve ürün satışının, dolayısıyla Atak helikopteri ihracatının önü açıldı.

Kapıyı Atak açacak

Demir, imza töreninin ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, atılan imzanın savunma sanayisi alanında "devletten devlete" iş birliğini içerdiğini söyledi.

İmzayla birlikte çeşitli platformların Filipinler'de kullanılması, satışı, desteği ve teknik iş birliğiyle ilgili bir ufuk açıldığını belirten Demir, şöyle konuştu:

"Şu anda birçok proje oluşturuluyor. Geçmişte tabanca, mühimmat satışları yapılmış, devam ediyor. İlaveten gece görüş dürbünü ve satışları da olmuş ve sürüyor. Daha büyük boyutta Atak helikopteri, insansız hava araçları, MİLGEM ve bot gibi deniz araçlarımız gündemde. Ziyaretimiz ve görüşmemizde Atak helikopteri öne çıkmış olsa da konu sadece Atak değil, hava, deniz platformları, kara platformlarında tanklar, orta sınıf tanklar, zırhlı araç modernizasyonları, atış platformları gibi birçok konu masada. Bunların sırayla gündeme alınması önemli. Bugünkü gündemin yoğunluğu Atak helikopteri ama diğerleri de sırada. Eğitim uçaklarımız, insansız hava araçlarımız, genel maksat helikopterlerimiz, hepsini geniş şekilde konuşmaya fırsatımız olacak."

Anahtar unsurlar

Demir, Filipinler ile kurulan ilişkideki anahtar unsurların teknolojik iş birliği ve yerel kabiliyet geliştirme olduğunu bildirdi.

Türkiye'nin bu konulardaki tecrübesine işaret eden Demir, "Uyguladığımız savunma sanayisi politikaları ilgi çekiyor. Çünkü bu ülkeler Türkiye'nin nasıl bir model uyguladığını, bugünlere nasıl geldiğini merak ediyorlar. Ürünlerin kendisi kadar, bakanlıklar seviyesinde yaptığımız görüşmelerde bu da merak ediliyor. Bu unsurları da gündeme alıp, kendileriyle paylaşıyoruz, paylaşacağız." dedi.

"İvme yakalayacağımızı söylüyorduk"

"Atılan imzanın ilk somut sonucunun Atak ihracatıyla mı görüleceği" sorusuna Demir, "İnşallah onu bekliyoruz. Gece görüş dürbünü, nişangahlar, tabancalar konusunda süren ilişkiler var, bunların oluşturduğu güzel bir atmosfer bulunuyor. Bunun devamı da gelecek." diye konuştu.

Gece görüşü ve nişangahlar konusunda kurulan ilişki doğrultusunda Filipinler'de yerel destek mekanizması kurulmasının çok olumlu karşılandığını vurgulayan Demir, şunları kaydetti:

"İnşallah Atak bunun bir sonraki adımı olur, sayı da giderek artar. Çünkü ürünümüze güveniyoruz. Dünya platformlarında performansıyla göz dolduran bir helikopter olduğu için bu kadar ilgi çekiyor, rakiplerinin önüne geçebiliyor. Diğer ürünlerimiz de hem harekat alanında kullanıldıkça hem de performansları görüldükçe daha fazla ilgi çekecek diye bekliyoruz. Savunma sanayisinin ihracatı anlamında platformların piyasaya çıkması, performanslarını göstermesiyle beraber bir ivme yakalayacağımızı hep söylüyorduk. Bu ivmeyi yakalamak üzereyiz diye düşünüyoruz."

Filipinler ile Atak konusundaki görüşmelerin geldiği noktaya ilişkin de bilgi veren Demir, "Opsiyon daha önemli bizim için. İlk gelen sayı çok büyük değil, 10'un biraz altında. 10'un çok üstünde de bir opsiyon var." ifadesini kullandı.

İhracat şampiyonu Atak

TUSAŞ, yıl içinde Pakistan Savunma Üretim Bakanlığı ile 30 Atak helikopterinin satışı için sözleşme imzalamıştı.

Bu sözleşmeyle Türkiye Cumhuriyeti tarihinin tek seferde yapılan en büyük savunma sanayisi ihracatı da gerçekleştirilmişti.