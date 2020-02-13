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Ekonomi

Asya borsaları artan koronavirüs endişeleriyle geriledi

Asya borsalarında koronavirüse dair artan endişelerle satış ağırlıklı bir seyir izlendi.

Belgin Yakışan Mutlu   | 13.02.2020
Asya borsaları artan koronavirüs endişeleriyle geriledi

İstanbul

Çin'de yeni tip koronavirüs salgınına ilişkin açıklanan veriler konuya dair endişeleri artırırken, dün pay piyasalarında gözlenen yükseliş bugün yerini düşüşe bıraktı.

Açıklanan verilere göre, Çin'in Hubey eyaletinde son 24 saatte 14 bin 840 yeni vaka tespit edildi, 242 kişi yaşamını yitirdi. Çin'de salgın durumunu internet üzerinden anlık takip eden platformlardan "Ülke Geneli Yeni Tip Koronavirüs Salgını Anlık Gelişmeler" verilerine göre de ülke genelindeki can kaybı 1.368'e, toplam vaka sayısı 59 bin 883'e yükseldi.

Tespit edilen vaka ve son 24 saatte salgın nedeniyle yaşanan can kaybı sayısındaki artışın ivme kazanması sonrası kapanışa yakın Çin'de Şanghay bileşik endeksi, yüzde 0,45 azalarak 2.914,05 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,14 düşüşle günü 23.827,73 puandan tamamlarken, dolar/yen paritesi yüzde 0,2 değer kaybederek 109,8 seviyelerinde dengelendi.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,48 azalışla 41.368,27 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,21 kayıpla 27.764,67 puanda ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,27 düşüşle 2.232,26 puanda seyrediyor.

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