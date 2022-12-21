ASO Başkanlığına seçilen Seyit Ardıç görevi Nurettin Özdebir'den devraldı
Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanlığına seçilen Seyit Ardıç, görevi Nurettin Özdebir'den törenle devraldı.
Ankara
ASO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, devir teslim törenine eski ve yeni dönem yönetim kurulu üyeleri katıldı.
Özdebir konuşmasında, "Genç ve enerji dolu bir ekiple göreve geldiniz. Ankara'mıza hayırlı olsun.” ifadesini kullandı.
Ardıç da 15 yıl boyunca verdiği hizmetlerden dolayı Özdebir’e teşekkür ederek, kapılarının 7 gün 24 saat herkese açık olacağını belirtti. Ardıç, “Türkiye’nin geleceği, katma değerli ve yüksek teknoloji sanayi ürünleri üretiminden, insan kaynaklarının daha nitelikli hale getirilmesinden geçiyor. Bunun için sanayimizi dönüştürmek zorundayız.” değerlendirmesinde bulundu.
Daha sonra yeni Yönetim Kurulu, Seyit Ardıç başkanlığındaki ilk toplantısında görev dağılımını gerçekleştirdi.
ASO Başkan Yardımcılıklarına Mete Çağlayan ve Özgür Bayraktar, Sayman Üyeliğe ise Ercan Ata getirildi. ASO Yönetim Kurulunun diğer üyeleri ise İhsan Çetinceviz, İbrahim Aykut Özüner, Mehmet Osmanbeyoğlu, Halit Erol, Burcu Gençoğlu, Levent Akçakoca ve Ertuğrul Onat'tan oluşuyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.