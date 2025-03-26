ASKON Başkanı Aydın'dan muhalefetin boykot çağrısına ilişkin açıklama
Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın, muhalefetin boykot çağrısına ilişkin açıklama yayımladı.
İstanbul
Aydın, CHP Genel Başkanı Özgür Özel tarafından açıklanan boykot listesine ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, "28 Şubat post modern darbe girişiminde de biz bu filmi görmüştük. O zaman da sermayeyi yeşil diye ayırıp, yerli ve milli şirketleri batırmaya çalışmış, insanları işsiz koymaya çalışmışlardı." değerlendirmesinde bulundu.
Geçmişte kötü örneklerde görüldüğü üzere, şimdi de ülke ekonomisi üzerinden sopa gösterilmeye, dolayısıyla vatandaşın refahının hedef alınmaya çalışıldığını vurgulayan Aydın, şunları kaydetti:
"Hatta daha da ileriye gidilerek ikinci ülkelere şikayetlerde bulunarak, Türkiye'ye karşı yatırımların ve alımların kesilmesi istenmektedir. Bu apaçık milleti cezalandırmaya çalışmaktır. Buna kim olursa olsun, hangi zihniyette bulunursa bulunsun hiç kimse cüret etmemeli, edememelidir. Buna tevessül edenler kanunlar önünde hesap vermelidir. Firmalarımızı batırmaya, çalışanlarını işsiz bırakmaya davet etmek kaos planlamak demektir. Bu da kimsenin hakkı ve harcı değildir. Geçmişte 28 Şubat sürecinde de belirli bir sermayeyi yeşil diye adlandırılarak linç edip, batırmaya çalışmışlardı. Bugün gördüğümüz senaryo da bu filmin bir devamı niteliğidir. ASKON olarak bu bakış açısını ve bu tarz zihniyetleri kınıyor, firmalarımızı batırma, çalışanlarımızı işsiz bırakma çabalarının beyhude uğraş olduğunu belirterek, bu yanlıştan bir an önce dönülmesi hususunda hatırlatmada bulunuyoruz."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.