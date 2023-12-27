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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2024 yılına ilişkin asgari ücreti açıklıyor BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Ankara’da Birlik Vakfı’nı ziyaretinde konuşuyor
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Ekonomi

Asgari ücret 17 bin 2 lira oldu

Asgari ücret, 1 Ocak 2024'ten geçerli olmak üzere, 700 lirası asgari ücret desteği olmak üzere net 17 bin 2 lira olarak belirlendi.

Burcu Çalık Göçümlü  | 27.12.2023 - Güncelleme : 27.12.2023
Asgari ücret 17 bin 2 lira oldu Fotoğraf: Harun Özalp/AA

Ankara

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yeni asgari ücrete ilişkin, "Yeni miktarla çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeme sözümüzü bir kez daha yerine getirmiş olmanın memnuniyeti içerisindeyiz." dedi.

Yeni asgari ücret belli oldu

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