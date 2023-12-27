Asgari ücret 17 bin 2 lira oldu
Asgari ücret, 1 Ocak 2024'ten geçerli olmak üzere, 700 lirası asgari ücret desteği olmak üzere net 17 bin 2 lira olarak belirlendi.
Ankara
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yeni asgari ücrete ilişkin, "Yeni miktarla çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeme sözümüzü bir kez daha yerine getirmiş olmanın memnuniyeti içerisindeyiz." dedi.
#Canlı: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2024 yılına ilişkin asgari ücreti açıklıyor https://t.co/mxchzuciCL— AA Canlı (@AACanli) December 27, 2023
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