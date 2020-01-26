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Ekonomi

ASELSAN'ın Kaplan'ı jandarmanın hizmetinde

ASELSAN, Şırnak'ta EYP imhası sırasında yaşanan can kayıpları ve yaralanmalar sonrasında jandarmaya 4 adet Kaplan Bomba İmha Robotu hediye etti.

Göksel Yıldırım   | 26.01.2020
ASELSAN'ın Kaplan'ı jandarmanın hizmetinde

Ankara

ASELSAN, mayın ve patlayıcıların tespiti ve imhasında kullanılmak üzere jandarmaya 4 adet Kaplan Bomba İmha Robotu hediye etti.

Alınan bilgiye göre, ASELSAN, Aralık 2019'da Şırnak’ın İdil ilçesinde teröristler tarafından tuzaklanan el yapımı patlayıcının (EYP) imha edilmesi sırasında meydana gelen can kayıpları ve yaralanmalar sonrasında Jandarma Genel Komutanlığına destek verdi.

Bu kapsamda, ASELSAN tarafından üretilen 4 adet Kaplan Bomba İmha Robotu, Jandarma Kriminal Daire Başkanlığına hediye edildi. Sistemi kullanacak jandarma personelinin eğitimleri de tamamlandı. Bu sayede, Jandarma Kriminal Daire Başkanlığına EYP'lere uzaktan müdahale yeteneği kazandırıldı.

Kaplan Bomba İmha Robotu, el yapımı patlayıcıların zorlu koşullar altında, güvenli bir mesafeden etkisiz hale getirilmesi için ASELSAN tarafından özgün olarak geliştirildi.

Kaplan, kullanıcıya şüpheli bir nesneyi 500 metre mesafeden inceleyebilme olanağı sağlıyor. Sistemde patlayıcıların detaylı incelemesi ve imhası için kullanılan 6 eksenli bir robot kol bulunuyor. Çevik araç platformu, kayalık araziler ile dik yamaçlar ve merdivenlerde, kar, çamur gibi çevre koşullarında rahatlıkla hareket edebiliyor ve en zor zeminlerde bile rahat kullanım sağlıyor.

Gelişmiş entegre gözetleme sistemi, kullanıcının şüpheli cisimleri yüksek çözünürlükte ve gerçek zamanlı olarak kontrol konsolundan izlemesini sağlıyor, daha sonra incelemek üzere kayıt edilmesine imkan veriyor.

Son teknolojiyle donatılan Kaplan Bomba İmha Robotu'nun gücü, sağlamlığı ve kullanım kolaylığı en önemli özellikleri olarak değerlendiriliyor.

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