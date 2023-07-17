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Ekonomi

ASELSAN'dan 123,5 milyon dolarlık yurt dışı satış sözleşmesi

ASELSAN ile uluslararası bir müşterisi arasında 123,5 milyon dolar tutarında bir yurt dışı satış sözleşmesi imzalandı.

Serhat Tutak  | 17.07.2023 - Güncelleme : 17.07.2023
ASELSAN'dan 123,5 milyon dolarlık yurt dışı satış sözleşmesi

İstanbul

ASELSAN'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, "ASELSAN ile uluslararası bir müşterisi arasında savunma sistemleri ihracatına yönelik 123,5 milyon dolar tutarında bir yurt dışı satış sözleşmesi imzalanmıştır." denildi.

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