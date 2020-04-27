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Ekonomi

ASELSAN ile Savunma Sanayii Başkanlığı arasında sözleşme

ASELSAN ile Savunma Sanayii Başkanlığı arasında Sayısal Haberleşme Şebekesi Projesi ile ilgili olarak toplam bedeli 22 milyon 154 bin dolar ve 178 milyon 977 bin lira tutarında sözleşme imzalandı.

Mehmet Fatih Erdoğdu   | 27.04.2020
ASELSAN ile Savunma Sanayii Başkanlığı arasında sözleşme

İstanbul

ASELSAN'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yer alan açıklamasında, şunlar kaydedildi:

"ASELSAN ile Savunma Sanayii Başkanlığı arasında Sayısal Haberleşme Şebekesi (Adana ve İzmir, DMR+LTE) Projesi (Kamu Güvenliği ve Acil Haberleşme Sistemi) ile ilgili olarak, toplam bedeli 22 milyon 154 bin dolar ve 178 milyon 977 bin lira tutarında bir sözleşme imzalanmıştır. Söz konusu sözleşme kapsamında teslimatlar, 2021-2023 yılları arasında gerçekleştirilecektir."

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