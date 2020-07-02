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Ekonomi

ASELSAN, Fortune Türkiye 500 listesinde sektör liderliğini korudu

Fortune Türkiye 500 listesinde 7 basamak yükselerek 25'inci sıraya yerleşen ASELSAN, listede yer alan savunma şirketleri arasındaki birinciliğini de sürdürdü.

Sevgi Ceren Gökkoyun   | 02.07.2020
ASELSAN, Fortune Türkiye 500 listesinde sektör liderliğini korudu

Ankara

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Fortune Türkiye'nin 2008'den bu yana gerçekleştirdiği ve ülkenin en büyük 500 şirketinin listelendiği "Fortune 500 Türkiye Araştırması"nın 2019 sonuçları açıklandı.

ASELSAN, listede 7 basamak yükselerek genel sıralamada 25'inci oldu, savunma şirketleri arasındaki birinciliğini de devam ettirdi.

Sıralamada, firmanın geçen yıl 13 milyar lirayı aşan net satışları etkili oldu. Liste belirlenirken net satışların yanı sıra faiz-vergi öncesi kar, aktif toplam, öz kaynak, karlılık ve ihracat gibi kriterler de değerlendirildi.

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