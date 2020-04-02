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Ekonomi

ASELSAN, DASAL Havacılık Teknolojileri AŞ'ye ortak oldu

ASELSAN, DASAL Havacılık Teknolojileri AŞ'nin yüzde 40'ını satın aldı.

Murat Birinci   | 02.04.2020
ASELSAN, DASAL Havacılık Teknolojileri AŞ'ye ortak oldu

İstanbul

ASELSAN'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasına göre, şirket Altınay Havacılık ve İleri Teknolojiler Sanayi Ticaret AŞ'nin sahibi olduğu DASAL Havacılık Teknolojileri AŞ'nin yüzde 40'ını peşin 40 bin lira ödeyerek satın aldı.

Havacılık teknolojilerinde faaliyet gösteren ve 100 bin lira sermeyeli şirketin hisse devir işlemi bugün itibarıyla gerçekleşti.

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