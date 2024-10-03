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Ekonomi

ASELSAN 26,2 milyon dolarlık ihracat sözleşmeleri imzaladı

ASELSAN ile Asya ve Pasifik bölgesindeki son kullanıcıları arasında 26,2 milyon dolar tutarında ihracat sözleşmeleri imzaladı.

Mahmut Çil  | 03.10.2024 - Güncelleme : 03.10.2024
ASELSAN 26,2 milyon dolarlık ihracat sözleşmeleri imzaladı

İstanbul

Şirket tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamada, "ASELSAN, Asya ve Pasifik bölgelerindeki son kullanıcıları için deniz platformlarında kullanılmak üzere radar, dost-düşman tanıma sistemi, elektronik harp suiti, uzaktan komutalı silah sistemi, denizaltı torpido karşı tedbir sistemi, elektro-optik sistemi ve atış yeri tespit sistemlerinden oluşan faydalı yüklerin satışına yönelik toplam tutarı 26 milyon 190 bin 679 dolar olan ihracat sözleşmeleri imzalamıştır." ifadesi kullanıldı.


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