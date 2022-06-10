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Ekonomi, Rusya-Ukrayna Savaşı

Arnavutluk'tan Ukrayna'ya 1 milyon avroluk yardım

Batı Balkan ülkesi Arnavutluk, Rusya ile savaşan Ukrayna'ya 1 milyon avro değerinde yardımda bulunacak.

Fatjon Cuka, Dzihat Aliju   | 10.06.2022
Arnavutluk'tan Ukrayna'ya 1 milyon avroluk yardım

Arnavutluk hükümetince onaylanan karara göre, Arnavutluk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu tarafından Ukrayna hükümetine 1 milyon avro tutarında insani mali yardım sağlanmasına karar verildi.

Bu kapsamda Arnavutluk da 100 günden fazla Rusya'ya karşı savaşan Ukrayna'ya yardım eden ülkeler listesine katılacak.

Mayıs ayında Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Arnavutluk Meclisi Genel Kurulu'nda yapılan özel oturumda, video konferans yoluyla milletvekillerine hitap etmişti.

Daha önce Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısını kınayan Arnavutluk, Ukrayna halkıyla dayanışmasını ifade etmişti. Arnavutluk, Rusya'ya yaptırımlar uygulama konusunda da Avrupa Birliği (AB) ile aynı safta yer almıştı.

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