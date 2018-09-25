Aramco petrol ticaretini yüzde 50 artırmayı hedefliyor

RİYAD

Saudi Aramco İcra Direktörü İbrahim Ebu Ayneyn yaptığı açıklamada, şirketin petrol üretiminin, 2020'ye kadar 6 milyon varile ulaşmasını öngördüklerini belirtti.

Ebu Ayneyn, Saudi Aramco'nun, Singapur'da bulunan ofisi aracılığıyla gelecek dönemde sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) ticaret kapasitesini de geliştirmek istediğini ifade etti.

Suudi Arabistan'ın "2030 Vizyonu" kapsamında, yaklaşık 2 trilyon dolarlık piyasa değeriyle dünyanın en büyük petrol şirketi konumunda bulunan "Saudi Aramco"nun yüzde 5'inin özelleştirilerek 100 milyar dolar gelir elde edilmesi hedefleniyor.



Muhabir: Muhammed Habisa, Zeynep Tüfekçi