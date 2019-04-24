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Ekonomi

AOÇ tarımsal üretim alanı kiralayacak

AOÇ Müdürlüğünce, Ankara'nın Yenimahalle ve Etimesgut ilçelerindeki bazı taşınmazlar tarımsal üretim alanı olarak kiralanacak.

Deniz Çiçek Palabıyık   | 24.04.2019
AOÇ tarımsal üretim alanı kiralayacak

Ankara

Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ) Müdürlüğünce, Ankara'nın Yenimahalle ve Etimesgut ilçelerindeki bazı taşınmazlar tarımsal üretim alanı olarak kiralanacak.

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Yenimahalle'nin Susuz Mahallesi'ndeki 657 bin metrekarelik, Etimesgut'un Bahçekapı Mahallesi'ndeki 181 bin 644 metrekarelik ve 118 bin 848 metrekarelik taşınmazların tarımsal üretim alanı olarak kiralanması için açık artırma usulüyle ihale yapılacak.

Kiralama süresi sözleşmenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 3 yıl olacak.

İhale, 6 Mayıs'ta AOÇ Müdürlüğü İdare Binası'nda gerçekleştirilecek. 



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