ANTBİRLİK, kütlü pamuğun kilosunu 20 liradan alacak
Antalya Pamuk ve Narenciye Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (ANTBİRLİK) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Yavuz, kütlü pamuğun kilogramının 20 liradan alınacağını bildirdi.
Antalya
Yavuz, yaptığı açıklamada, pamuk çiftçisine yılbaşından önce müjde niteliğinde bir fiyat belirlediklerini belirtti.
Geçen yıl 11 lira olan fiyatı bu yıl 20 lira olarak açıkladıklarını ifade eden Yavuz, şunları kaydetti:
"Türkiye piyasasının en yüksek pamuk alım fiyatını verdik. Dünya piyasasında düşük seyreden fiyatlar nedeniyle endişeli olan çiftçiye, bu fiyatla büyük mutluluk yaşattığımızı düşünüyorum. Bugüne kadar her zaman üreticinin yanında olduk, bundan sonra da böyle olacak. Çiftçimiz kazansın ki her alanda üretmeye devam etsin. Temel prensibimiz de aldığımız kararlar da bu yönde."
Yavuz, fiyatın pamuk üreticilerine hayırlı olmasını diledi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.