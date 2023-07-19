Dolar
26.93
Euro
30.21
Altın
1,975.62
ETH/USDT
1,910.50
BTC/USDT
30,019.00
BIST 100
6,470.79
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Antalya'ya 18 günde 1,5 milyon turist geldi

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, 1-18 Temmuz'da şehri hava yoluyla ziyaret eden turist sayısının 1 milyon 514 bin 216 olduğunu bildirdi.

Ayşe Yıldız  | 19.07.2023 - Güncelleme : 19.07.2023
Antalya'ya 18 günde 1,5 milyon turist geldi

Antalya

Yazıcı, yaptığı yazılı açıklamada, 1 Ocak-18 Temmuz'da kente hava yoluyla 7 milyon 37 bin 883 turist geldiğini hatırlatarak, Antalya'da bu yıl turizm verilerindeki artışın devam ettiğini belirtti.

Eşsiz havası, masmavi denizi, kumsalları, kaliteli tesisleri, yemyeşil doğası, tarihiyle dört mevsim turizm imkanı sunduklarını ifade eden Yazıcı, kentin sezona iyi bir giriş yaptığına değindi.

Vali Yazıcı, şunları kaydetti:

"Kentimizi 2022'de 1 Ocak-18 Temmuz'da hava yoluyla 5 milyon 658 bin 218 turist ziyaret etmişti. Bu yılın aynı döneminde 7 milyon 37 bin 883 turist geldi ve yüzde 24 artış gerçekleşti. 1-18 Temmuz'da şehri hava yoluyla ziyaret eden turist sayısı 1 milyon 514 bin 216 olurken bu rakam geçen yılın aynı döneminde 1 milyon 373 bin 704 olarak gerçekleşti. Turizmde 'rekorlar yılı' olarak tabir edilen 2019'da ise aynı tarihlerde 1 milyon 487 bin 528 turist şehri hava yoluyla ziyaret etti."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Hatay'da depremlerde hasar alan boş binada çıkan yangın söndürüldü
Elazığ'da lokantada soluk borusuna yemek kaçan müşteri Heimlich manevrasıyla kurtarıldı
Ardahan'da gönüllü gençler ormanda çöp topladı
Kars'taki Asboğa Gölü yaklaşık 8 metre çekildi
Ücretsiz 5 yıldızlı halk plajı sayısı 35'e ulaşacak

Benzer haberler

Antalya'ya 18 günde 1,5 milyon turist geldi

Antalya'ya 18 günde 1,5 milyon turist geldi

Ukrayna'daki savaş nedeniyle Antalya'da misafir edilen yetim gençler evlendi

Antalya'ya hava yoluyla gelen turist sayısı 7 milyonu aştı

Kurşunlu Şelalesi'ni yılın 6 ayında 159 bin 632 kişi ziyaret etti

Kurşunlu Şelalesi'ni yılın 6 ayında 159 bin 632 kişi ziyaret etti
Antalyaspor Futbol Sorumlusu Şahin'den Arda Güler değerlendirmesi: Müthiş bir çocuk

Antalyaspor Futbol Sorumlusu Şahin'den Arda Güler değerlendirmesi: Müthiş bir çocuk
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: En çok geliri elde ettiğimiz şehir Antalya. Ziyaretçi sayısı da oldukça yüksek

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: En çok geliri elde ettiğimiz şehir Antalya. Ziyaretçi sayısı da oldukça yüksek
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet