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Ekonomi

Antalya'da golf turizminde hareketlilik yaşanıyor

Dünyanın farklı ülkelerinden gelen turistlerin tatil yaptığı Antalya'da, golf turizminde de hareketlilik yaşanıyor.

Servet Tümer   | 16.07.2022
Antalya'da golf turizminde hareketlilik yaşanıyor Fotoğraf: Servet Tümer/AA

Antalya

Antalya Ticaret Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu Üyesi ve Maxx Royal Golf Kulübü Genel Müdürü Cahit Şahin, gazetecilere, golf turizmi sezonunun yoğun geçtiğini söyledi.

Daha çok İngiliz ve Güney Afrika'dan gelen golf tutkunlarına ev sahipliği yaptıklarını anlatan Şahin, "Yaz sezonu nedeniyle otellerin dolulukları çok iyi. Golf turizmi olarak mevcut rezervasyonlarla rekor yılı olan 2019'un sayılarını yakalıyoruz. Hatta biraz da geçeriz diye düşünüyoruz. Eylül, ekim, kasım ve aralık verileri bunu gösteriyor." diye konuştu.

Şahin, salgın sonrası turizmde görülen hareketliliğin golf sahalarına da yansıdığını kaydetti.

Hareketliliğin kışın da sürmesini beklediklerini vurgulayan Şahin, şunları kaydetti:

"Bu sezon beklentilerin üzerinde İngiliz ve Alman golf turisti geldi. Balkan ülkeleri, Endonezya ve Malezya'dan tutun da Güney Afrika'ya kadar turizm çeşitlemesi var. Antalya'ya direkt uçuş yapan şirketlerin buna çok katkısı oldu. Türkiye'ye gelip golf oynayan, tatil yapanların pozitif algılarının yeni sezona da yansıyacağını düşünüyorum. Turizm beklentileri şu anda yüzümüzü güldürüyor, güldürmeye de devam edecek."

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