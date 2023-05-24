Dolar
19.90
Euro
21.40
Altın
1,958.54
ETH/USDT
1,787.10
BTC/USDT
26,232.00
BIST 100
4,424.92
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu konuşuyor
logo
Ekonomi

Antalya Havalimanı'nda yolcu kapasitesi 2 katına çıkarılıyor

Yerli ve yabancı milyonlarca insana hizmet veren Antalya Havalimanı'nda yeni yatırımlarla yolcu kapasitesi 2 katına çıkarılacak.

Hatice Özdemir Tosun  | 24.05.2023 - Güncelleme : 24.05.2023
Antalya Havalimanı'nda yolcu kapasitesi 2 katına çıkarılıyor

Antalya

Antalya Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Vali Ersin Yazıcı, havalimanında Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü (DHMİ) tarafından gerçekleştirilen genişletme çalışmalarını yerinde inceledi.

DHMİ Antalya Havalimanı Baş Müdürü Durdali Şavkar'dan çalışmalar hakkında bilgi alan Yazıcı, havalimanında iç ve dış hatlar terminallerinin büyütülmesi, Devlet Konukevi yapımı, apron kapasitesinin artırılması, yeni taksi yolları, yeni teknik blok, kule ve verici istasyonu, akaryakıt depolama ve dağıtım tesisi yapımı yatırımlarının devam ettiğini belirtti.

Çalışmaların hızlı yürütüldüğünü aktaran Yazıcı, havalimanının en kısa sürede yenilenen yüzüyle hizmet vermeye başlayacağını bildirdi.

Havalimanındaki yatırımların turizme de artı değer katacağını ifade eden Yazıcı, "Havalimanının kapasitesi, yapılacak yatırımlarla 2 katına çıkarılacak. Önümüzde yoğun bir sezon bizi bekliyor. Yatırım programlarını ve önlemlerimizi bu doğrultuda alıyoruz. Havalimanı, genişleyen kapasitesi ile daha fazla yolcuya hizmet verecek." ifadesini kullandı.

Yazıcı, DHMİ'nin 90'ıncı kuruluş yıl dönümü dolayısıyla da Şavkar'ı kutladı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için yurt dışı ve gümrüklerde kullanılan oy sayısı ilk turu geçti
Külotlu çorapla işlenen cinayette şarkıcı genç kızla babasına dava açıldı
Kadın ve Demokrasi Vakfından deprem bölgesinde çiçek dikme etkinliği
Antalya'da 450 dönümlük "millet ormanı" kurulacak
Terör örgütü DHKP-C'nin sözde "Türkiye komitesi sorumlusu" 16 yıl 3 ay hapse çarptırıldı

Benzer haberler

Antalya Havalimanı'nda yolcu kapasitesi 2 katına çıkarılıyor

Antalya Havalimanı'nda yolcu kapasitesi 2 katına çıkarılıyor

Antalya'da 450 dönümlük "millet ormanı" kurulacak

Termessos Antik Kenti tarih ve doğa tutkunlarının uğrak noktası oldu

Sudan'daki çatışmalar, Körfez ülkelerinin yatırımlarını da tehdit ediyor

Sudan'daki çatışmalar, Körfez ülkelerinin yatırımlarını da tehdit ediyor
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Ermenistan'ın hatasını düzeltmesini bekliyoruz

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Ermenistan'ın hatasını düzeltmesini bekliyoruz
Antalya'nın yüksek kesimlerinde kar ve sağanak etkili oldu

Antalya'nın yüksek kesimlerinde kar ve sağanak etkili oldu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet