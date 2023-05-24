Dolar
19.89
Euro
21.41
Altın
1,969.88
ETH/USDT
1,785.60
BTC/USDT
26,151.00
BIST 100
4,428.81
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

ABD'de mortgage faizleri marttan bu yana en yüksek seviyeye çıkarken talep azaldı

ABD'de 30 yıl vadeli mortgage (konut kredisi) için ortalama faiz oranı, geçen hafta yüzde 6,69 ile marttan bu yana en yüksek seviyeye çıkarken, mortgage başvurularında azalış kaydedildi.

Dilara Zengin Okay  | 24.05.2023 - Güncelleme : 24.05.2023
ABD'de mortgage faizleri marttan bu yana en yüksek seviyeye çıkarken talep azaldı

Washington

Mortgage Bankalar Birliği (MBA) verilerine göre, mortgage başvuruları, 19 Mayıs ile sona eren haftada bir önceki haftaya kıyasla yüzde 4,6 azaldı.

Ülkede 30 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı, yüzde 6,57'den yüzde 6,69'a yükseldi ve mart ayından bu yana kaydedilen en yüksek seviyeye çıktı.

Aynı dönemde 15 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı da yüzde 5,96'dan yüzde 6,15'e yükseldi.

MBA Başkan Yardımcısı Joel Kan, verilere ilişkin değerlendirmesinde, faiz oranlarının çok dalgalı ve konut stokunun hala az olmasından dolayı satın alma başvurularında henüz sürdürülebilir bir artış görülmediğini belirtti.

Yeniden finansman faaliyetinin de sınırlı kalmaya devam ettiğine işaret eden Kan, ABD'de borç limiti konusundaki belirsizlik ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bazı yetkililerinin geçen hafta yaptığı sözle yönlendirmenin tahvil faizleri ile mortgage oranlarını yükselttiğini aktardı.

Kan, geçen hafta yayımlanan ekonomik verilerin de ekonominin hala dirençli olduğunu gösterdiğini kaydetti.

Öte yandan Mortgage News Daily'ye göre, 30 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı dün yüzde 7'nin üzerine çıktı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Külotlu çorapla işlenen cinayette şarkıcı genç kızla babasına dava açıldı
Terör örgütü DHKP-C'nin sözde "Türkiye komitesi sorumlusu" 16 yıl 3 ay hapse çarptırıldı
Muğla'da sağanak nedeniyle kara yolunda çökme oluştu
Kocaeli’de "mavi bayraklı" plaj sayısı 9'a yükseldi
Milli Savunma Bakanı Akar, hudut güvenliğine yönelik eleştirilere yanıt verdi

Benzer haberler

ABD'de mortgage faizleri marttan bu yana en yüksek seviyeye çıkarken talep azaldı

ABD'de mortgage faizleri marttan bu yana en yüksek seviyeye çıkarken talep azaldı

ABD'nin New Mexico eyaletinde evsizlerin sayısı geçen yıla göre yüzde 48 arttı

ABD, Ermenistan dahil bazı ülkelerde modüler nükleer reaktör kurmayı değerlendiriyor

ABD'den yapay zeka teknolojisinin eğitime etkisine dair yeni yol haritası

ABD'den yapay zeka teknolojisinin eğitime etkisine dair yeni yol haritası
ABD: Ukrayna ordusuna F-16 eğitimi olası karşı saldırı için değil uzun vadeli bir taahhüt

ABD: Ukrayna ordusuna F-16 eğitimi olası karşı saldırı için değil uzun vadeli bir taahhüt
Pentagon: Ukrayna'ya sağlanan silahları paramiliter örgütlere transfer izni vermedik

Pentagon: Ukrayna'ya sağlanan silahları paramiliter örgütlere transfer izni vermedik
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet