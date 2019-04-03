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Ekonomi

Antalya 3 ayda 571 bin turist ağırladı

Dünyanın en önemli turizim destinasyonlarından Antalya'ya bu yılın ilk üç ayında gelen yabancı turist sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 25 artarak 571 bin 205 oldu.

Hatice Özdemir Tosun   | 03.04.2019
Antalya 3 ayda 571 bin turist ağırladı

Antalya

Antalya Havalimanı Mülki İdare Amirliği verilerine göre, Antalya'ya ocak ayında 139 bin 307, şubatta 152 bin 801 ve martta 279 bin 97 yabancı turist geldi. 

Almanya'dan gelen turist sayısında yüzde 50 artış

Konukların ülkelere göre dağılımına bakıldığında, ocak ayında 36 bin 887 turistle Rusya ilk sırada yer aldı. Bu ülkeyi 29 bin 596 turistle Almanya izledi. Şubat ayında ise 43 bin 914 ile Almanlar ilk, 31 bin 499 ile Ruslar ikinci sırada yer aldı. Ocak ve şubat aylarında Almanya'dan gelen turist sayısında yüzde 50 artış oldu. 

Söz konusu dönemde İngiliz turist sayısında da artış görüldü. 2018'in ocak-mart dönemde 8 bin 896 İngiliz turisti ağırlayan kent, bu yıl aynı dönemde 14 bin 324 İngilizi misafir etti. Polonyalı turist sayısı da bu dönemde 6 bin 364'ten 13 bin 415'e yükseldi.

Ocak-mart döneminde kentte ağırlanan 571 bin 205 turistin ülkelere göre dağılımı değerlendirildiğinde, ilk sırada Almanya yer aldı. Bu ülkeyi Rusya, İngiltere, Polonya ve İran takip etti.

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