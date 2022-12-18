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Ekonomi

Ankara'da bu yıl en çok domates ve karpuz tüketildi

Ankara Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hali'ne ocak ve kasım ayları arasında 804 bin 857 ton meyve-sebze getirildi.

Ömer Olcay   | 18.12.2022
Ankara'da bu yıl en çok domates ve karpuz tüketildi

Ankara

Ankara'da bu yıl sofralarda en fazla yer bulan sebzeler domates, patates ve salatalık; meyveler ise karpuz, portakal ve kavun oldu.

AA muhabirinin Ankara Büyükşehir Belediyesinden aldığı bilgiye göre, kentin yaş meyve ve sebze ihtiyacını karşılayan Yenimahalle'deki Toptancı Hali'ne bu yılın ocak ve kasım ayları arasında 804 bin 857 ton meyve-sebze girdi.

Ankaralıların sebze tüketiminde 102 bin 497 ton ile ilk sırada yer alan domatesi, 57 bin 784 ton ile patates ve 43 bin 810 ton ile salatalık izledi.

Sebzelerde en az tercih edilenler ise 8,5 ton tüketimle kabak çiçeği ve 10 ton tüketimle tatlı patates oldu.

Meyvelerde en çok karpuz en az böğürtlen tercih edildi

Yıl boyunca tonaj bazında en çok getirilen meyve 92 bin 358 ton ile karpuz oldu. Portakal 34 bin 311 ton ile ikinci, kavun 33 bin 689 ton ile üçüncü sırada yer aldı.

Toptancı Hali'ne en az giren meyveler böğürtlen, kamkat, badem olarak sıralandı. Hale getirilen böğürtlen 15 ton, kamkat 20 ton ve badem 82 ton olarak kayıtlara geçti.

Ağustosun şampiyonu domates, haziranın karpuz

Domates 16 bin 980 ton ile en çok ağustosta tüketilirken, 4 bin 192 ton ile en az şubat ayında tercih edildi.

Karpuzun en fazla tüketildiği ay 26 bin 452 ton ile haziran, en az tüketildiği ay 12 ton ile ocak oldu.


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