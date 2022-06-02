AnadoluJet'in İstanbul'dan Budapeşte'ye ilk uçuşu yapıldı
Türk Hava Yollarının (THY) alt markası AnadoluJet, İstanbul'dan Budapeşte'ye ilk uçuşunu gerçekleştirdi.
Budapeşte
İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı ile Ferenc List Havalimanı arasında ilk uçuşunu yapan AnadoluJet, su takıyla karşılandı ve havalimanında tören düzenlendi.
Törene, AnadoluJet Başkanı Said Şamil Karakaş, Türkiye'nin Budapeşte Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı Birinci Müsteşar Meltem Güney, Budapeşte Ferenc Liszt Havaalanı Havayolu Geliştirme ve Ticari Planlama Başkanı Balazs Bogats, THY Budapeşte Ofisi Genel Müdürü Akın Çarkçı ve çok sayıda davetli katıldı.
Karakaş, törende yaptığı konuşmada, AnadoluJet'in İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı, Ankara Esenboğa Havalimanı ve Antalya Havalimanı merkezli uçuşlarıyla yurt içi ve yurt dışında 29 ülkede 90 havalimanına toplam 173 hatta uçuşlar icra ettiğini söyledi.
Türkiye ile Macaristan arasında gelişen turizme, AnadoluJet olarak katkı sağlayacaklarına inandıklarını kaydeden Karakaş, "154 yolcumuzla ilk uçuşumuzu gerçekleştirdik ve yüzde 80 doluluk oranına ulaştık. Türkiye ile Macaristan arasında gelişen turizme AnadoluJet olarak katkı sağlayacağımıza ve bu yeni hattımızla Budapeşte'nin Türkiye'den daha fazla misafir tarafından ziyaret edileceğine olan inancımız tam." diye konuştu.
Maslahatgüzar Güney, Kovid-19 salgınının etkilerinin hafiflemeye başlamasıyla salgından büyük darbe alan havacılık sektörünün toparlanma sürecine girdiğini, bu toparlanmanın İstanbul-Budapeşte arasında yapılan uçuşlara da yansıdığını ve haftalık sefer sayısının salgın öncesi dönemdeki seviyeye yaklaştığını ifade etti.
AnadoluJet'in başlattığı İstanbul-Budapeşte seferlerinin Türkiye ile Macaristan arasındaki dostluk bağlarını daha da güçlendireceğine inandığını vurgulayan Güney, iki ülke arasında mükemmel düzeyde seyreden ilişkilerin her alanda gelişmeye devam ettiğini, salgına rağmen Türkiye ile Macaristan arasındaki toplam ticaret hacminin 2021'de yüzde 11'lik artışla 3 milyar dolara yükseldiğini, hedefin 6 milyar dolar olduğunu, Türkiye'yi ziyaret eden Macar turistlerin sayısı 2019'da 150 bin iken bunun salgın nedeniyle 2020'de 16 bin 500'e gerilediğini, 2021'de ise yüzde 360 artarak 76 bin 300'e yükseldiğini söyledi.
Sahip olduğu tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerle Macaristan'ın da Türkiye'den her geçen yıl daha fazla turist çektiğine, turist sayısında bu yıl karşılıklı olarak salgın öncesi rakamların tekrar yakalanmasının beklendiğine işaret eden Maslahatgüzar Güney, AnadoluJet'in yeni başlattığı Budapeşte seferlerinin Türkiye ile Macaristan arasında ticaret, ekonomi, turizm ve kültür alanlarındaki ilişkilerin daha da geliştirilmesinde rol oynayacağını kaydetti.
Halihazırda Türkiye'ye vizesiz seyahat eden Macar vatandaşlarının, ilerleyen dönemde ülkeye sadece kimlik kartlarıyla pasaportsuz seyahat edebilmeleri için gerekli çalışmaların da başlatıldığını aktaran Güney, 2024'ün Türkiye-Macaristan Kültür Yılı olarak kutlanacağını söyledi.
Maslahatgüzar Güney ayrıca Kültür Yılı çerçevesinde Türkiye ile Macaristan arasında daha fazla uçuş düzenlenmesine ihtiyaç duyulacağını, bu gereksinim ışığında AnadoluJet'in İstanbul-Budapeşte seferlerinin sayısının gelecek dönemde arttırılmasının ümit edildiğini belirtti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.