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Ekonomi

AnadoluJet yurt dışı uçuşlarda 'Bahar Kampanyası' başlattı

AnadoluJet başlattığı kampanya ile İstanbul Sabiha Gökçen ve Ankara Esenboğa havalimanlarından Orta Doğu ve Avrupa’nın birçok noktasına, güvenli ve konforlu seyahat etme fırsatını yolcularına en uygun fiyatlarla sunuyor.

Abidin Mutlu Bozdağ   | 28.03.2021
AnadoluJet yurt dışı uçuşlarda 'Bahar Kampanyası' başlattı

İstanbul

THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamaya göre, kampanyadan yararlanmak isteyen yolcuların, 28-30 Mart'ta THY internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinden bilet satın alması gerekiyor.

Yolcular, biletleriyle 11 Nisan-31 Mayıs'ta Doğu Avrupa ve Balkanlar bölgesindeki 6 noktaya (Priştine, Saraybosna, Tiflis, Kiev, Moskova, Bakü) 40 dolardan, Orta Avrupa'daki 13 noktaya (Amsterdam, Basel, Berlin, Brüksel, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Hannover, Köln, Münih, Stuttgart, Viyana, Zürih) 49 dolardan, Kuzey ve Güney Avrupa'da 5 noktaya (Londra, Kopenhag, Milano, Paris, Lyon) 59 dolardan, Orta Doğu'da 7 noktaya (Bağdat, Dubai, Erbil, Kuveyt, Urumiye, Tahran, Tel Aviv) 69 dolardan başlayan fiyatlarla uçabilecek.

AnadoluJet'in İstanbul Sabiha Gökçen ve Ankara Esenboğa çıkışlı ve varışlı yurt dışı uçuşlarında geçerli olan kampanya, Kuzey Kıbrıs uçuşlarını kapsamıyor.

THY'nin resmi internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinden satın alınacak biletlerde geçerli olan kampanya ile ilgili ayrıntılı bilgiye "0850 333 2 538" numaralı çağrı merkezinden veya "anadolujet.com" adresinden ulaşılıyor.


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