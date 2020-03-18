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Ekonomi

Ambalajlı süt üreticileri 'talep artışına' hazır

ASÜD Yönetim Kurulu Başkanı Çallı, yoğurt, peynir, ayran gibi ambalajlı ve güvenilir süt ürünlerini piyasaya arz etmeye devam ettiklerini belirterek, "Vatandaşlarımızın stok yapmasına gerek yok." dedi.

Mustafa Çalkaya   | 18.03.2020
Ambalajlı süt üreticileri 'talep artışına' hazır

Ankara

KORONAVİRÜS HABERLERİ

Ambalajlı Süt ve Süt Ürünleri Sanayicileri Derneği (ASÜD) Yönetim Kurulu Başkanı Harun Çallı, AA muhabirine yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında alınabilecek önlemleri ve sektörün mevcut durumunu değerlendirdi.

Özellikle bu süreçte kaynağı belirsiz gıdalardan uzak durulması gerektiğine işaret eden Çallı, güçlü bağışıklık sisteminin temel şartlarından birinin güvenilir gıdaların tüketilmesi olduğunu söyledi.

Açıkta satılan ambalajsız gıdaların çeşitli mikroorganizmalara maruz kalabileceğinin altını çizen Çallı, şunları kaydetti:

"Cansız yüzeylerde günlerce varlığını sürdürebilen Kovid-19'a karşı ambalajlı ve güvenilir gıda tercihi önceliğimiz olmalıdır. Ambalaj, tüketime sunulan gıdaları her türlü çevresel riskten uzak tutar ve korur. Sokaktan aldığımız süt denetlenmediği için ne koşullarda sağıldığını ve saklandığını bilemeyiz. Açıkta satılan süt ve süt ürünlerinde tehlike her zaman vardır, bu günlerde daha da dikkat edilmeli."

"AB normlarında çalışmayı sürdürüyoruz"

Dünya genelinde hızla yayılan ve alınan tedbirler sayesinde Türkiye'de görülme sıklığı ortalamanın altında seyreden Kovid-19 nedeniyle vatandaşların gıdaya talebinde artış görüldüğünü de vurgulayan Çallı, "Süt ürünleri sanayicileri talepleri karşılamak için AB normlarında çalışmayı sürdürüyor. Yoğurt, peynir, ayran gibi ambalajlı ve güvenilir süt ürünlerini piyasaya arz etmeye devam ediyoruz. Süt ürünleri imal eden sanayi tesislerimizin kapasite kullanım oranı yaklaşık yüzde 70, bu gelen talep doğrultusunda her an arttırılabilir. Vatandaşlarımızın stok yapmasına gerek yok." diye konuştu.

Çallı, Kovid-19'un halen bilinen bir tedavisi veya aşısının olmadığına dikkati çekerek, "Sağlık Bakanlığı ve ilgili tüm kurumlarımızın canla başla mesai harcadığını görüyoruz. Halkımız kamu kaynakları dışında haberlere itibar etmemeli. Vatandaşlar, kamu otoritelerinin belirttiği önlemleri alırsa ülke olarak bu durumun da üstesinden geliriz." değerlendirmesinde bulundu.

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