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Ekonomi

Ambalajlı su sektöründeki rekabetçi endişeler giderildi

Mert Davut  | 30.07.2024 - Güncelleme : 30.07.2024
Ambalajlı su sektöründeki rekabetçi endişeler giderildi

Ankara

Rekabet Kurumu, ambalajlı su üreticisi/tedarikçisi teşebbüslerin, kendi markalarına ait mobil uygulamalar, çevrim içi satış platformları ve çağrı hatları üzerinden aldıkları siparişlerde bayilerin kendi fiyatlarını serbestçe belirleyebilecek şekilde sipariş sisteminin kurgulanmasının sağlandığını ve rekabetçi endişeleri ortadan kaldıracak gerekli değişikliklerin tamamlandığını belirtti.

Kurumdan yapılan açıklamada, söz konusu sektörde üretici/tedarikçi olarak faaliyet gösteren bazı teşebbüslerin ürün fiyatlarını birlikte tespit etmek suretiyle Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal ettikleri iddiasına yönelik yürütülen ön araştırmanın Rekabet Kurulunca tamamlandığı ifade edildi.

Açıklamada, Kurulun, hakkında ön araştırma yürütülen teşebbüslere yönelik soruşturma açılmasına yer olmadığına karar verdiği bildirildi.

Açıklamada, anılan sektörde üretici/tedarikçi olarak faaliyet gösteren bazı teşebbüslerin, mobil uygulamaları ve çağrı merkezleri üzerinden bayilerine yönlendirdikleri siparişlerinde, bayilerinin yeniden satış fiyatını belirleyebileceklerine yönelik ortaya çıkan rekabetçi endişeleri giderebilmek amacıyla ek çalışma yapılmasının kararlaştırıldığı belirtildi.

Yapılan ek çalışma kapsamında ambalajlı su üreticisi/tedarikçisi teşebbüslerle görüşmeler gerçekleştirildiği kaydedilen açıklamada, teşebbüslere mobil sipariş uygulamaları, çevrim içi satış platformları ve çağrı hatları üzerinden yapılan satışlarda, ürünlerin teslimatını bağımsız teşebbüsler olarak bayilerin gerçekleştirmesi durumunda, sipariş sistemlerinin yapısı gereği ürünlerin yeniden satış fiyatlarının üretici/tedarikçilerince belirlenmesi durumunda oluşabilecek olası rekabetçi sorunlar hakkında bilgi verildiği bildirildi.

Açıklamada, teşebbüslerin kendi markalarına ait mobil uygulamalar, çevrim içi satış platformları ve çağrı hatları üzerinden aldıkları siparişlerde bayilerin kendi fiyatlarını serbestçe belirleyebilecek şekilde sipariş sisteminin kurgulanmasının sağlandığı ve rekabetçi endişeleri ortadan kaldıracak gerekli değişikliklerin tamamlandığı belirtildi.

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