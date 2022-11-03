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Ekonomi

Amazon'dan kurumsal işe alımları durdurma kararı

ABD'li e-ticaret devi Amazon, ekonomik görünüm nedeniyle kurumsal iş gücündeki pozisyonlar için işe alımlara ara verme kararı aldı.

Dilara Zengin Okay   | 03.11.2022
Amazon'dan kurumsal işe alımları durdurma kararı

Washington

Amazon'un İnsan Deneyimi ve Teknolojiden Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Beth Galetti, şirket çalışanlarına gönderdiği yazıda, ekonomideki belirsizlik ve son birkaç yılda istihdam edilen kişi sayısı doğrultusunda kurumsal işe alımlara ara verilmesinin kararlaştırıldığını bildirdi.

Galetti, söz konusu uygulamanın gelecek birkaç ay boyunca devam etmesinin öngörüldüğünü, ekonomi ve iş dünyasındaki gelişmeleri izlemeye devam edeceklerini belirtti.

Hedeflenen bazı alanlarda "kademeli olarak" işe alımların devam edeceğini aktaran Galetti, "Alışılmadık bir makroekonomik ortamla karşı karşıyayız, işe alımlarımızı ve yatırımlarımızı bu ekonomiyi düşünerek dengelemek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Galetti, 2023'te önemli sayıda insanı işe almayı amaçladıklarını ifade etti.

Lyft de işten çıkarmaya gidiyor

Öte yandan mobil araç çağırma uygulaması Lyft ise çalışanlarının yüzde 13'ünü işten çıkaracağını açıkladı.

Lyft'in kurucu ortakları Logan Green ve John Zimmer, çalışanlara gönderilen yazıda, tüm çabalara rağmen ekibin yüzde 13'ünün işten çıkarılması yönünde "zor" bir karar aldıklarını bildirdi.

Green ve Zimmer, "Ekonomide ortaya çıkan çeşitli zorluklar var. Gelecek yıl içinde olası bir resesyonla karşı karşıyayız ve araç paylaşımı sigortası maliyetleri artıyor." değerlendirmesinde bulundu.

ABD basınında yer alan haberlerde, şirket yöneticilerinin aldığı kararın yaklaşık 683 çalışanı etkileyeceği belirtildi.

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