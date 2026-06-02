Amazon "AWS Local Zone"u İstanbul'da kullanıma sundu

Şirketten yapılan açıklamaya göre, "Local Zone"lar, bilgi işlem, depolama, ağ, analitik, yapay zeka ve makine öğrenimi ile veritabanı hizmetlerini büyük şehirlerin içine veya yakınına konumlandırarak AWS bulut altyapısını son kullanıcılara daha yakın hale getiriyor.

Yeni İstanbul Local Zone, Türkiye'deki kuruluşların iş yüklerini Türkiye içinde depolayıp işlemesine ve veri yerelleştirme gereksinimlerini karşılamasına olanak tanıyor. Aynı zamanda AWS'den bekledikleri güvenilirlik, güvenlik ve alışık oldukları araçlarla birlikte düşük gecikmeli performans sunuyor.

Müşteriler artık eski iş yüklerini modernize edebiliyor ve şirket içi altyapıları yönetmenin maliyet ve karmaşıklığına katlanmadan, yönetilen altyapı ve kurumsal düzeyde güvenlik dahil olmak üzere AWS'nin sunduğu geniş hizmet yelpazesine erişebiliyor.

AWS müşterilerinin iş yüklerinin büyük bölümü, "AWS Region"larda, yani AWS'nin müşterilerine hizmet vermek amacıyla veri merkezlerini kümelediği coğrafi konumlarda yürütülüyor. Bazı iş yükleri, altyapının son kullanıcılara daha yakın olmasını veya belirli coğrafi sınırlar içinde kalmasını gerektiriyor.

Yüksek frekanslı işlemler (HFT) gerçekleştiren finans kurumları, hassas hasta verilerini yöneten sağlık hizmeti sağlayıcıları ve vatandaşlara yönelik hizmetler sunan devlet kurumlarının tümü uygulamalarının hızlı olması, iş yüklerinin yerel ortamlarda yürütülmesi ve altyapılarının katı regülasyonlarla uyumlu olması gibi gerekliliklerle karşı karşıya bulunuyor.

Yakınlarında bir AWS Region bulunmayan kurumlar genellikle kendi bilgi teknolojileri altyapılarını kurmak, işletmek ve bakımını yapmak zorunda kalıyorlardı. Bu durum, fiziksel tesislerin yönetilmesi, donanım bakımlarının yapılması ve sistemleri güvenli, mevzuata uygun ve çalışır durumda tutmak için gereken uzman ekiplerin istihdam edilmesi anlamına geliyordu. AWS Local Zone'lar, AWS altyapısını büyük şehirlere taşıyarak bu karmaşıklığı ortadan kaldırırken, aynı zamanda müşterilerin AWS Region'larından beklediği güvenlik ve güvenilirlik standartlarını da sunuyor.

"AWS Local Zone"lar her sektör için avantajlar sunuyor. Bu avantajlar arasında düşük gecikmeli yerel işlem, yoğun dönemlerde isteğe bağlı ölçeklendirme, Türkiye içinde veri yerleşimi ve şirket içi (on-premises) sistemlerle hibrit bağlantı yer alıyor.

AWS'nin Türkiye'deki ilk Local Zone'u

AWS'nin Türkiye'deki ilk Local Zone'u olan İstanbul Local Zone, şirketin 6 kıtada 30'dan fazla metropol bölgesine yayılan küresel Local Zone ağına katıldı. Tüm AWS altyapılarında olduğu gibi İstanbul Local Zone da müşterilerin AWS genelinde güvendiği, çok katmanlı erişim kontrolleri, kesintisiz izleme ve yedekli bağlantı özellikleri de dahil olmak üzere aynı fiziksel ve mantıksal güvenlik kontrolleriyle inşa edildi.

İş yüklerini bu Local Zone'da devreye alan kuruluşlar, AWS'in küresel çapta 143'ten fazla güvenlik standardını ve uyumluluk sertifikasını destekleyen kapsamlı uyumluluk programından yararlanabiliyor. Bu program, finansal hizmetler, sağlık, kamu ve diğer regüle edilen sektörlerle ilgili standart ve çerçeveleri kapsayarak, kuruluşların kendi uyumluluk altyapılarını kurup sürdürmelerine gerek kalmadan kendilerine özgü yasal gereksinimleri karşılamalarına yardımcı oluyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen AWS Türkiye Genel Müdürü Berrin Özselçuk, İstanbul'da bir AWS Local Zone'un kullanıma sunulmasıyla kuruluşların uygulamalarını doğrudan Türkiye'de geliştirmesini ve kullanmasını sağladıklarını belirterek, "Local Zone'ları tam da bu tür iş yükleri için tasarladık. Bunlar arasında verilerin yerel olarak konumlandırılmasını gerektiren kamu hizmetleri, mikrosaniye düzeyinde yanıt süresi talep eden finansal işlemler ve gecikme sürelerinin kritik olduğu canlı medya yayınları yer alıyor. Ayrıca tüm bunlar, müşterilerin zaten aşina olduğu AWS araçları ve API'leriyle çalışıyor." ifadesini kullandı.

Kuruluşlar, temel AWS servislerinin geniş yelpazesine yerel olarak erişebilirken aynı zamanda AWS Avrupa (Frankfurt) Region'ındaki tüm hizmetlerden de yararlanarak dijital dönüşüm projelerini hızlandırabiliyor. Esnek ödeme seçenekleri sayesinde şirketler, sermaye yatırımı yapmadan bulutun ölçeklenebilirlik avantajlarından faydalanabiliyor.