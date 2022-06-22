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Ekonomi

Amanos Dağları'nda kiraz hasadı başladı

Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki Amanos Dağları'nda yetiştirilen kirazın hasadına başlandı.

Zekeriye Şimşek   | 22.06.2022
Amanos Dağları'nda kiraz hasadı başladı Fotoğraf: Zekeriye Şimşek/AA

Gaziantep

Amanoslar'ın zirvesindeki Huzurlu Yaylası ile eteklerinde yer alan Kayabaşı, Hasanlök, Tandır, İdilli, Köklü, Koççağız ve Kabaklar mahallelerinde 330 dekar alanda yetiştirilen kirazlar hasat ediliyor.

Koçcağız Mahallesi Muhtarı Bekir Samlı, gazetecilere, mahallede yaklaşık 25 evin geçimini kirazdan sağladığını söyledi.

Rekoltenin üreticiyi sevindirdiğini anlatan Samlı, Amanos Dağları eteğinde yetişen kirazın kalitesi ve aromasıyla ciddi rağbet gördüğünü, yetiştirilen ürünlerin yurt içi ve yurt dışına gönderildiğini kaydetti.

Bölgede 22 yıldır kiraz üreticiliği yapan Muzaffer Köklü de havası, suyu ve doğal güzelliğiyle göz dolduran Koçcağız'da kiraz hasadının sürdüğünü, verimin yüksek olduğunu aktardı.

Köklü, bahçesinde 500 ağacın olduğunu, ağaç başına 100 kilograma yakın ürün topladığını ifade etti.

Hatay'dan kiraz almaya gelen tüccar Adnan Özköse ise bölgede yetişen ürünün aromasından dolayı çok talep gördüğünü dile getirdi.

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