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Ekonomi

Altının kilogramı 314 bin liraya yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda standart altının kilogramı 314 bin liraya yükseldi.

Burhan Sansarlıoğlu   | 20.03.2020
Altının kilogramı 314 bin liraya yükseldi

İstanbul

Altın piyasasında, en düşük 311 bin 200 lira, en yüksek 315 bin 800 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,07 artışla 314 bin liradan tamamladı.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP), altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 775 milyon 952 bin 142,33 lira, işlem miktarı ise 2.465,34 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 786 milyon 281 bin 113,10 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, Ahlatcı Metal Rafineri, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Vakıf Katılım Bankası ve Uğuras Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

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