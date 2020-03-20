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Ekonomi, Koronavirüs

İhracatçıların, şoförlerin karantinaya alınması sorunu aşıldı

Avrupa'ya açılan Kapıkule Sınır Kapısı'nda ürün taşıyan tır şoförlerinin, Türkiye'ye girişlerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 14 gün karantinaya alınmalarına ilişkin sorun aşıldı.

Hatice Özdemir Tosun   | 20.03.2020
İhracatçıların, şoförlerin karantinaya alınması sorunu aşıldı

Antalya

KORONAVİRÜS HABERLERİ

Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği Başkan Yardımcısı Ergin Civan, AA muhabirine, Kovid-19 salgını tedbirleri kapsamında Kapıkule Sınır Kapısı'nda yurt dışına tırlarla ürün götüren şoförlerin yurt içine girişlerinde 14 gün karantinaya alındığını söyledi. 

Bu durumda şoför konusunda sıkıntı yaşandığını, bu doğrultuda iki gündür ilgili bakanlıklarla görüşmeler yapıldığını aktaran Civan, Kapıkule Sınır Kapısı'nda Türk sürücüler tarafından gerçekleştirilecek taşımalar için kademeli bir plan oluşturulduğunu belirtti.

Buna göre Bulgaristan ve Türkiye arasındaki taşımalarda iki şoförün görev yapacağını ifade eden Civan, şunları kaydetti:

"Türkiye'den giden şoför ile yurt dışından gelen şoför tampon bölgesinde araçlarını değiştirecek. Yurt dışından gelen şoför, tırı alıp Avrupa güzergahında yoluna devam edecek, buradaki şoför de Avrupa'dan gelen aracın Türkiye'ye giriş işlemini yapacak. Böylece Bulgaristan'dan gelen sürücü, Türkiye'ye giriş yapmadan, Türkiye'deki şoför de yurt dışına çıkmadan işlem gerçekleştirilecek."

Şoförlerin tampon bölgeye giderken de özel bir forma giyeceklerini, burada tescil ve yakıt alım işlemlerini gerçekleştireceklerini anlatan Civan, şoförlerin eş zamanlı olarak değişim yapacaklarını bildirdi.
Uygulamanın bugün saat 13.30'dan itibaren uygulanmaya başladığını dile getiren Civan, böylece önemli bir sorunun aşıldığını vurguladı.

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