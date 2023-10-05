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Ekonomi

Almanya'nın ihracatı küresel ekonomideki durgunlukla gerilemeye devam etti

Almanya'nın ihracatı, küresel ekonomideki durgunluğun etkisiyle ağustosta aylık yüzde 1,2 azalarak, düşüşünü bu ay da sürdürdü.

Bahattin Gönültaş  | 05.10.2023 - Güncelleme : 05.10.2023
Almanya'nın ihracatı küresel ekonomideki durgunlukla gerilemeye devam etti

Berlin

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), ülkenin ağustos ayına ilişkin dış ticaret verilerini açıkladı. Buna göre, ülkede mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ihracat, ağustosta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,4 düşüş beklentisine karşın yüzde 1,2 azalarak 127,9 milyar avro oldu.

Ağustosta ithalat ise yüzde 0,4 azalarak 111,4 milyar avroya geriledi.

Böylece Almanya'nın mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış dış ticaret fazlası 16,6 milyar avro olarak gerçekleşti. Ağustos 2022'de söz konusu fazla 2 milyar avro olarak kayıtlara geçmişti.

Ağustos 2022’ye göre ihracat yüzde 5,8, ithalat da yüzde 16,8 geriledi.

Almanya'da ağustos ayı ihracatının 48,8 milyar avrosu Avrupa Birliği (AB) ülkelerine yapıldı. Ülke ithalatının 40,2 milyar avroluk bölümü de AB'den geldi.

Temmuz ayına göre AB ülkelerine yapılan ihracat yüzde 2,6 düşerken, bu ülkelerden yapılan ithalat yüzde 3,2 arttı.

Destatis verilerine göre, Almanya'nın, en önemli ticaret ortağı Çin'e ihracatı, temmuz ayına kıyasla yüzde 1,2 artarak 8,4 milyar avro oldu. Söz konusu dönemde Almanya’nın diğer önemli ticaret ortağı ABD’ye ihracatı yüzde 1,3 düşerek 13,3 milyar avroya, Rusya’ya ihracatı ise ağustosta yüzde 0,5 azalarak 700 milyon avroya indi. Rusya’dan ithalat ise yüzde 23,4 gerileyerek 200 milyon avroya düştü.

Bu arada, ülkenin ocak-ağustos döneminde ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,7 artarak 1 trilyon 50 milyar avro oldu.

Analistlere göre, "Made in Germany" mallarına yönelik dış talebin zayıflaması nedeniyle Almanya’nın yılın ikinci yarısında yeniden resesyona girme riski artıyor.

ING Küresel Makro Araştırma Başkanı ve Almanya Başekonomisti Carsten Brzeski, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Alman ekonomisinin üçüncü çeyrekte resesyona girme olasılığı hala yüksek. Ticaret, artık Alman ekonomisinin eskiden olduğu gibi güçlü ve dirençli bir büyüme itici gücü değil, daha çok bir engeldir." ifadelerini kullandı.

Alman ekonomisi, geçen yılın son çeyreğinde yüzde 0,4 ve yılın ilk çeyreğinde yüzde 0,1 küçülürken, yılın ikinci çeyreğinde büyüme gösterememişti.

Son yıllarda yaşanan Kovid-19 salgını, tedarik zinciri kesintileri ve Rusya-Ukrayna savaşı gibi çok sayıdaki kriz, Alman ekonomisinin zayıf yönlerini su yüzüne çıkarırken, Çin başta olmak üzere birçok ülkenin Almanya'dan ithal ettiği malları giderek daha fazla üretebilmesi ve yüksek enflasyonla artan faizler, Alman ekonomisinin büyümesini daha da zorlaştırıyor.

Yavaşlayan küresel büyüme, sanayi üretimdeki düşüş, tüketicilerin yükselen enflasyonla baş etme çabası da Alman ekonomisini olumsuz etkileyen unsurlardan.

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