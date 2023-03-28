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Ekonomi

Almanya'dan Microsoft hakkında "tekelleşme" incelemesi

Almanya rekabet kurumu Federal Kartel Dairesi, Microsoft'un pazar gücüne yönelik soruşturma başlattı.

Bahattin Gönültaş  | 28.03.2023 - Güncelleme : 28.03.2023
Almanya'dan Microsoft hakkında "tekelleşme" incelemesi

Berlin

Federal Kartel Dairesi'nden (The Bundeskartellamt) yapılan açıklamada, soruşturma ile "Microsoft'un piyasa genelinde rekabet için olağanüstü öneme sahip bir şirket olarak belirlenip belirlenmeyeceğine" karar verileceği belirtildi.

Almanya Federal Kartel Dairesi Başkanı Andreas Mundt, konuya ilişkin değerlendirmesinde, Microsoft'un geleneksel olarak Windows ve Office programları ile işletim sistemleri ve ofis yazılımlarında güçlü bir konuma sahip olduğunu vurguladı.

Mundt, Microsoft'un piyasa genelinde rekabet için olağanüstü öneme sahip olduğunun tespit edilmesi halinde bunun rekabeti sağlamak için erken aşamada harekete geçmelerini sağlayacağını kaydetti.

Federal Kartel Dairesi, Ocak 2022'de Google'ın ana şirketi Alphabet'i piyasa genelinde rekabet için çok önemli olarak sınıflandırmıştı. Mayıs 2022'de ise Facebook'un sahibi Meta ve Temmuz 2022'de Amazon, söz konusu sınıflandırmaya dahil olmuştu.

Bu arada, Ocak 2021'de Almanya'da dijital şirketlerle ilgili antitröst yasasında yapılan değişikliklerin yürürlüğe girmesiyle şirketlerin pazar hakimiyetini belirleme ve rekabete karşı bazı uygulamaları yasaklama konusunda Federal Kartel Ofisi'ne daha fazla yetki verilmişti.

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